„Weißes Fleisch“ immer beliebter

Die Tierhaltung hat in Oberösterreich große Bedeutung für die Landwirtschaft und befindet sich weiter klar auf Wachstumskurs.

„Geflügelfleisch trifft den Geschmack der Menschen, heimische Qualität ist besonders nachgefragt. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Geflügelfleisch aus besonders tierfreundlicher Haltung haben wir Anfang 2021 mit einer höheren Investitionsförderung von 35 Prozent reagiert“, berichtete Agrar-Landesrat Max Hiegelsberger überzeugt.

Die jährlich steigende Anzahl an geschlachteten Tieren sowie der steigende Selbstversorgungsgrad, aktuell 77 Prozent, spiegeln die Tendenz wider, derzufolge das positive Image des „weißen Fleisches“ sowie der heimischen Eier in der Gesellschaft laufend zunimmt.

Der Pro-Kopf-Verbrauch von Geflügelfleisch lag in in Österreich den letzten zehn Jahren bei knapp über 20 Kilogramm jährlich. „Auch der Fokus auf regionalen Einkauf in den Küchen des Landes und der generell steigende Konsum von Geflügelfleisch stärken die Branche“, erläuterte Hiegelsberger. Dass eine große Anzahl landwirtschaftlicher Betriebe in die Geflügelwirtschaft einsteigen möchte, sei erfreulich.