Weißhaidinger: „Bin ein Mann fürs Finale“

Als Quali-Zwölfter gerade noch in das Finale gekommen, trumpfte er dort aber groß auf. „Ich bin vielleicht nicht der beste Mann für die Qualifikation, aber absolut ein Mensch für das Finale“, strahlte der Oberösterreicher über Edelmetall.

„Wir werden sie auf alle Fälle abfeiern, es ist eine Medaille auf Weltniveau. Wer weiß, wie oft man so was erreicht“, betonte Weißhaidinger, der voll attackiert hatte und in drei von sechs Versuchen über 66 Meter warf. Und das mit einem Diskus, der nur als Ersatzgerät mit nach Katar gekommen war. Der favorisierte schwarze Einser-Diskus war aus für den Athleten nicht nachvollziehbaren Gründen abgelehnt worden, obwohl er damit die ganze Saison geworfen hatte. „Das war nach der Quali abgehakt“, versicherte „Luki“.

„Dafür das ganze Leben gearbeitet“

Vor seinem letzten Versuch sei ihm dann noch einmal sein Werdegang eingefallen. Der 27-Jährige erinnerte sich an seinen ersten internationalen Auftritt in Südtirol vor zehn Jahren. „Und jetzt habe ich meine erste Medaille bei einer Weltmeisterschaft. Das ist das, wofür ich ein ganzes Leben gearbeitet habe. Das ist ein Wahnsinnsgefühl, dass ich da oben stehen kann“, gab sich der Olympia-Sechste von 2016 und EM-Dritte von 2018 emotional.

Erst Urlaub, dann der Olympia-Countdown

Das gilt es nun sacken zu lassen. Weißhaidinger wird zwei bis drei Wochen pausieren. Für den Athleten stehen nun Treffen mit Fans, Sitzen auf der Couch, ein Kurzurlaub und Angeln auf dem Programm. Danach werden Trainer Gregor Högler und Weißhaidinger wieder zum Gespann, beginnt der Countdown für die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio (Högler: „Wir haben noch Großes vor“) und die Arbeit, das Top-Duo der Diskuswelt — Daniel Stahl und Fedrick Dacres — zu sprengen. „Wir sind so knapp dran wie nie zuvor. Ich habe ein paar Ideen, wie man noch was rauskitzeln kann“, so Högler.