Weißhaidinger jubelt über Bronze

Bereits im ersten Finalwurf legte Lukas Weißhaidinger den Grundstein, im dritten Versuch gelang dann der buchstäblich große Wurf. 66 Meter und 82 Zentimeter weit flog die Scheibe, zur ersten WM-Medaille eines ÖLV-Herren überhaupt.

Doch Weißhaidinger könnte nicht allein bleiben als rot-weiß-roter Medaillenhamster: Die Welserin Ivona Dadic wurde heuer im Siebenkampf in Ratingen hinter Verena Preiner Zweite und musste dabei auch den Österreichischen Rekord abgeben. Diesen will Dadic bei der WM in Doha zurückholen, wenn möglich mit einer Medaille.

Im Mai 2012 hatte Dadic in Götzis erstmals ÖLV-Rekord aufgestellt und diesen seitdem je zweimal 2015 und 2016 sowie je einmal 2017 und 2018 auf 6552 Punkte verbessert. Preiner kam Ende Juni in Ratingen auf 6591. Dadic trat aus dem Training heraus an, das Timing war voll auf die Weltmeisterschaften in Katar abgestimmt, dort gilt es am Mittwoch und Donnerstag, den sechsten WM-Rang von 2017 in London zu toppen.

ÖLV-Trainer Philipp Unfried sah Dadic’ persönliches Ziel bei „6650 bis 6800 Punkten“ im WM-Bewerb.

„Wenn ich meine Leistungen abrufe, wird sich der Rekord von selbst ergeben. Ich bin guter Dinge“, ist Dadic voller Selbstvertrauen. Es sei eine ihrer besten Vorbereitungen gewesen. „Wir konnten trainieren, was wir uns vorgenommen haben. Was will man mehr? Wir haben technisch, bei der Kraft und Schnelligkeit was weitergebracht“, wusste die 25-jährige Oberösterreicherin.

Bei Großereignissen schafft sie es immer, in Topform zu sein, gewann seit 2015 jedes Jahr eine Medaille.