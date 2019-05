Weißhaidinger Zweiter bei Diamond-League-Auftakt in Doha

Österreichs Leichtathletik-Aushängeschild Lukas Weißhaidinger ist am Freitag ausgezeichnet in die Diamond-League-Saison gestartet. Der 27-jährige Oberösterreicher belegte nach 66,90 Metern im 3. Versuch den zweiten Rang und musste sich nur dem Schweden Daniel Stahl (70,56 m) geschlagen geben. Für Weißhaidinger bedeutete dies am Schauplatz der WM im September auch eine neue Saisonbestleistung.

“Ein traumhafter Saisonbeginn, die Platzierung ist besser als erwartet, die Leistung wirklich okay”, freute sich der ÖLV-Diskusrekordhalter. Damit dürfte er wohl auch bei den kommenden Meetings einen fixen Startplatz haben.