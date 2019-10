Weit über die sichtbaren Wunden hinaus

Von Mariella Moshammer

Es ist die Stille, der gleichförmige Alltag, der in tiefer Ruhe durch die Protagonistinnen fließt. Diese Präsenz der vollkommenen Unaufgeregtheit erzeugt die Bilder des absoluten Chaos in den Köpfen der Zuschauer.

Vom Ankommen und Verlorensein im Exil

Die Regisseurin Sara Fattahi verließ ihr Heimatland Syrien, lebt seit vier Jahren in Wien. Nach „Coma“ ist „Chaos“, ihr neuester Film, der zweite Teil einer Trilogie und widmet sich drei Frauenfiguren, ohne ihnen wirklich nahe zu kommen. Den Mittelpunkt bildet eine junge Frau, die in Schweden lebt, Syrien verlassen hat und ihre Erfahrungen in das Entstehen von Kunst einfließen lässt. Sie erzählt vom Ankommen und Verlorensein im Exil, von einer Krankheit, die aus den unaussprechlichen Grausamkeiten des Krieges entstanden ist, von Entwurzelung und Verlusten.

Eine ältere Frau in Syrien schweigt lange, hält durch Handlungen einen Alltag aufrecht, der längst unwirklich scheint. Erst nach und nach lässt Fattahi ihrer Stimme Platz. Dazwischen die Figur einer Ingeborg Bachmann, einer Fremden in jeder Heimat, die aber eines zur Verfügung hat und nutzt: ihre Sprache. Aus dem Off Beeindruckendes der Autorin, die Frau ein Alter Ego der Regisseurin.

Die Situationen bleiben meist ungreifbar, lassen sich schwer einordnen, verorten. Nur Bruchteile ihrer Geschichten lassen die Frauen erkennen und den Zuschauer zu einer Erkenntnis zusammenfügen. Vieles ist artifiziell, verschwommen, mehr Stimmung als Erzählung und kann nur erahnt werden.

Das führt einerseits zu einer Konzentration auf das wenige, das gesagt wird, andererseits bleiben die Frauen auch unangenehm fremd. Was bleibt, ist ein beklemmendes Bild der Hoffnungslosigkeit, der zerstörerischen Energie von Krieg, weit über die sichtbaren Wunden und Schäden hinaus.