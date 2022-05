Weiter russische Attacken auf Mariupoler Asowstal-Werk

In Mariupol gibt es weiterhin russische Attacken auf das Asowstal-Werk. Zudem sollen die Angreifer versucht haben, die Evakuierungsbrücke zu zerstören. Das postete der Berater des Bürgermeisters der Stadt, Petro Andriuschtschenko, laut Ukrinform auf Telegram. Der Beamte veröffentlichte zudem ein Video von Explosionen auf dem Gelände des Stahlwerks. „Während einige Besatzer mit ihren Laken durch die Alleen von Mariupol laufen, stürmen andere weiter Asowstal.“

„Heute konzentrierten sich die Russen darauf, die Brücke zu sprengen, auf der die Evakuierung stattfand, und versuchten, unsere Verteidiger so weit wie möglich von jeder Möglichkeit des Ausgangs abzuschneiden. Die Hölle geht weiter“, schrieb Andriuschtschenko. Er fügte hinzu, dass er aufrichtig hoffe, dass „unsere Helden gerettet werden“. „Wir alle sind ihnen unendlich viel schuldig“, meinte der Berater des Bürgermeisters der Hafenstadt.

Nach Einschätzung des US-Verteidigungsministeriums sind die Luftangriffe der russischen Streitkräfte auf Odessa kein Hinweis auf eine bevorstehende größere Attacke auf die Stadt am Schwarzen Meer. Das russische Militär sei im Moment nicht in der Lage, dort vom Boden oder Meer aus anzugreifen, so ein hoher Pentagon-Vertreter. Eine Vermutung sei, dass die Raketenangriffe ein Ablenkungsmanöver seien. Wenn das ukrainische Militär sich als Reaktion auf die Angriffe auf die Verteidigung Odessas konzentriere, fehle es anderswo zur Unterstützung, erklärte der Pentagon-Vertreter. „Das ist eine Vermutung. Wir wissen das nicht mit Sicherheit.“

Wie die staatliche ukrainische Nachrichtenagentur Ukrinform weiter berichtet, gehen die russischen Angriffe auch im Osten des Landes weiter. Ziel sei es weiterhin, die vollständige Kontrolle über das Gebiet der Regionen Donezk und Luhansk zu erlangen und den Landkorridor zwischen diesen Gebieten und der besetzten Krim zu erhalten. Das geht aus dem jüngsten Bericht des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine hervor.

Die US-Regierung ist der Auffassung, dass die Sanktionen gegen Russland sich mittlerweile auch militärisch bemerkbar machten. Besonders die Exportkontrollen würden der russischen Rüstungsindustrie etwa bei elektronischen Bauteilen zu schaffen machen. Ein Beispiel sei präzisionsgelenkte Munition – also etwa selbststeuernde Raketen mit größerer Zielgenauigkeit. „Sie haben Probleme mit ihren Beständen an präzisionsgelenkter Munition und haben Schwierigkeiten, diese zu ersetzen“, hieß es aus dem Pentagon.