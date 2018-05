Am Mittwoch wurde der Energiebericht 2017 des Landes veröffentlicht. Darin wurden Ziele für Energieeffizienz, Erneuerbare Energien, Versorgungssicherheit, Wettbewerbsfähigkeit sowie Forschung und Entwicklung formuliert. Konkret soll unter anderem der Anteil der Erneuerbaren Energien am Stromverbrauch in Oberösterreich bis 2030 auf 80 bis 97 Prozent steigen. Die Reduzierung der Treibhausgase um 25 bis 33 Prozent bis 2030 und 70 bis 90 Prozent bis 2050 ist ebenso ein Kernziel. „Das größte Potenzial liegt bei der Photovoltaik“, sagte Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Strugl. Diese könne momentan nur 1,5 Prozent am Stromverbrauch abdecken und müsse deutlich gesteigert werden.

2017 seien 2500 Photovoltaikanlagen entstanden, insgesamt sind in Österreich derzeit 25.000 mit rund 250 Megawatt am Stromnetz. „Wir sind gut unterwegs, aber weitere Anstrengungen sind nötig“, so Strugl. Zur Veranschaulichung: 60 Prozent der Einfamilien- und 80 Prozent der Mehrfamilienhauser müssten bestückt werden, um das Ziel von 97 Prozent erneuerbare Strom-Energie zu realisieren. Etwa 77 Prozent des Stroms kommen derzeit aus erneuerbaren Quellen, 2015 waren es noch 72 Prozent. Beim Brutto-Energieverbrauch ist die Erneuerbare Energie mit 31,5 Prozent (mehrheitlich aus Biomasse und Wasserkraft) mittlerweile führender Energieträger – noch vor Kohle (25,4 Prozent), Öl (23,1 Prozent) und Gas (20 Prozent). „Durch Energiesparmaßnahmen des Landes werden jährlich 217 Millionen Kilowattstunden eingespart“, so Gerhard Dell, Energiebeauftragter des Landes. Dank Fortschritt und effizienter Nutzung blieb der Energieverbrauch von 2005 bis 2016 relativ stabil, während die Wirtschaft in dieser Zeit um 41 Prozent zulegte.