Weitere Juwelierräuber vor Gericht

Von Heinz Wernitznig

LINZ — Nachdem zu Jahresbeginn ein 37-jähriger Serbe wegen eines brutalen Raubüberfalls auf den Linzer Juwelier Wild im Juli 2017 zu zehn Jahren Haft verurteilt worden war, muss sich nun am 12. Dezember einer seiner drei Komplizen – ebenfalls ein Serbe – am Landesgericht Linz für die Tat verantworten. Mitangeklagt sind auch zwei weitere Mitglieder der so genannten Pink Panther-Gruppierung, die im Zeitraum von 2016 bis April 2018 bei Coups in mehreren Ländern einen Schaden von sieben Mio. Euro verursacht haben sollen. „Den beiden Männern wird aber nicht der Raubüberfall in Linz zur Last gelegt, sondern eine Tat in Amstetten und eine in Klagenfurt“, erläutert Philip Christl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Linz, im Gespräch mit dem VOLKSBLATT. Außerdem sollen die Serben im Alter von 24, 32 und 33 Jahren mehrere Einbruchsdiebstähle in Pkw begangen haben.

Wie berichtet haben die vier Täter beim Raubüberfall auf den Juwelier Wild binnen zwei Minuten 53 Luxus-Uhren im Wert von 461.000 Euro erbeutet. DNA-Spuren am Tatort führte die Polizei zum 37-Jährigen. Der einschlägig Vorbestrafte wurde im Oktober 2017 am Flughafen Malmö geschnappt und nach Österreich ausgeliefert.