Weitere ÖOC-Medaillenchancen – Abfahrt als Highlight

Österreichs Medaillenkonto bei den Olympischen Winterspielen in Peking könnte am Montag weiter wachsen. Chancen auf Edelmetall gibt es unter anderem beim großen Highlight aus heimischer Sicht, der am Sonntag verschobenen Abfahrt der alpinen Ski-Männer (5.00 Uhr MEZ). Für die Alpin-Frauen fällt mit dem Riesentorlauf (2.30 und 7.30 Uhr) ebenfalls der Olympia-Startschuss.

Hoffnungen auf Stockerplätze bestehen auch im Mixed-Teambewerb der Skispringer (12.45 und 15.51 Uhr) sowie im Biathlon-Frauen-Einzel über 15 Kilometer (10.00 Uhr). Zudem beginnen die Bewerbe der Rodel-Frauen (12.50 Uhr) und der Ski-Freestyler (02.30 Uhr), wo Österreich aussichtsreiche Medaillenanwärter stellt.