Weiterhin 1,25 Mrd. Euro für AMS

Große Aufregung gab es in den vergangenen Wochen um das neue AMS-Budget. Nun hat sich die Regierung in der Debatte um die Auflösung der Arbeitsmarktrücklage geeinigt. Dem Arbeitsmarktservice (AMS) stehen damit im nächsten Jahr anstatt 1,05 Mrd. Euro nun doch mindestens 1,25 Mrd. Euro für aktive Arbeitsmarktpolitik zur Verfügung. Im Vergleich zu 2018 gebe es damit mehr Mittel pro Arbeitslosen, stellten die Verantwortlichen klar.

Weniger Arbeitslose

bezahlte Anzeige

Denn die Arbeitslosenzahlen in Österreich sinken seit März 2017 kontinuierlich. Zwischen Mitte 2011 und Ende 2016 stiegen sie stetig an und erreichten in diesem Zeitraum ein Rekordhoch seit 1945. Im August waren rund 344.700 Menschen in Österreich ohne Job. Die Bundesregierung will die Arbeitslosigkeit in den kommenden Jahren um 100.000 senken. Für das Gesamtjahr 2018 stehen dem AMS rund 1,4 Mrd. Euro zur Arbeitsmarktförderung (Beschäftigung, Qualifizierung, Unterstützung) zur Verfügung.

Private Bildungsträger hatten in den vergangenen Wochen die ausstehende Entscheidung über das AMS-Budget 2019 kritisiert. Die Regierung wolle bei ihrer Arbeitsmarktoffensive keine „staatlich finanzierte Scheinjobs schaffen, die möglicherweise für die Betroffenen nach Auslaufen der Programme wieder geradeaus in die Arbeitslosigkeit führen“, so die Bedenken. Es müssten echte Arbeitsplätze geschaffen werden, die auf Dauer bestehen bleiben. Kommenden Mittwoch findet ein Jobgipfel der Bundesregierung statt, auf dem weitere Schritte entschlossen werden sollen.