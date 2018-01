Weiterhin kein Liftbetrieb am „Zauberberg“

Die Gondelbahn am „Zauberberg“ Semmering-Hirschenkogel war am Montag weiterhin nicht in Betrieb. Das wurde auf der Webseite mitgeteilt. Der Lift steht seit Samstag still, als Grund wurde ein technisches Problem angegeben. Wann der Betrieb der Anlage wieder aufgenommen werden kann, stand vorerst nicht fest.

„Wir warten momentan auf einen technischen Prüfbericht der Firma Doppelmayr“, wurde am Sonntagabend auf der Facebook-Seite mitgeteilt. Bis dahin sind laut dem Betreiber der Lift sowie die Rodelbahn nicht in Betrieb. „Leider müssen wir daher auch am 8.1.18 geschlossen bleiben bis das Problem behoben ist. Sobald wir wissen, wann wir wieder aufsperren können gibt es ein Update von uns“, hieß es weiters. „Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten, aber die Sicherheit unserer Gäste steht im Vordergrund.“

Der Liftbetrieb war am 16. Dezember mit einer befristeten Bewilligung gestartet, Ende Dezember hatte das Verkehrsministerium eine unbefristete Genehmigung erteilt. Zuvor hatte die ukrainische Panhans-Holding-Group das Angebot des Landes Niederösterreich abgelehnt, die Semmering-Lifte langfristig zu pachten.