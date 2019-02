Weitermachen, das Leben umarmen

Adele Neuhauser las in den Kammerspielen: „Ich war mein größter Feind“

Von Christian Pichler

Die Musik ideal für diesen Abend. Freigeistig, jazzig, rockig, verspielt, die Seele lacht. Adele Neuhauser betritt, nein, mehr hüpft sie nach der ersten Nummer auf die Bühne. Freudestrahlend verkündet sie: „Kammerpunkjazz. Jetzt wissen Sie, was das heißt.“ Das Trio „Edi Nulz“ mit Neuhausers Sohn begleitet die Lesung der Frau, die als „Tatort“-Kommissarin Bibi Fellner über die Grenzen hinaus Verehrung genießt. Ein „Geschenk des Himmels“ nennt sie die deutsche Wochenzeitung „Die Zeit“.

Der Entschluss, „der Lebenslust zu folgen“

Neuhauser am Donnerstag in den Linzer Kammerspielen, die Schauspielerin auf einem Barhocker, plaudert sich gleich munter ins Leben. Und beginnt, paradox genug, mit dem Tod. Sie spricht offen über ein Tabu, das keines mehr sein sollte. Bis sie 21 war, hat sie sechs Mal versucht, sich das Leben zu nehmen. Der Selbsthass, der ihre Pubertät geprägt habe, auch eine demonstrative Todesverachtung. Ein Prozess, an dessen Ende der Entschluss stand, „der Lebenslust zu folgen“.

Die Autobiografie „Ich war mein größter Feind“ (Verlag Brandstätter, 2017) ein Füllhorn, darin Himmel und Hölle. Den Vornamen hat Neuhauser von ihrer Urgroßmutter Adele geerbt. Die Geschichte Adeles: Ein Dr. Singer behandelte kostenlos ihren Mann, der nach einer Messerstecherei schwer verletzt war. Adeles Mann war nicht zu retten, sie verliebte sich in den Arzt. Sie heirateten. Dr. Singer, ein Jude, wurde ins KZ Theresienstadt gebracht, die Urgroßmutter, eine Katholikin, folgte ihm aus Liebe. Den Namen Adele, sagt Neuhauser, trage sie „mit Stolz und Freude“.

Das Buch ist in seiner Aufrichtigkeit ein Mutmacher, Neuhauser umarmt das Leben. Erinnerungen an die Kindheit, vier Jahre in Athen, dann Wien.

Mit dem Vater die Kinoleidenschaft geteilt, Fred Astaire angehimmelt. Brief an den Göttlichen, „ob wir nicht einmal miteinander tanzen könnten“. Fred Astaire hat nicht geantwortet. Die Jugendliche fälscht die Unterschrift des Vaters, um sich am Wiener Reinhardt-Seminar zu bewerben. Gescheitert, aufgestanden, das erste Engagement verschlägt sie nach Münster. Ein Auftrag, mit ihrem Kollegen Zoltan hat sie hinter der Bühne Beischlafgeräusche zu imitieren. Sie heiraten.

„Freiheit war für mich schon immer wichtiger als Sicherheit“, schreibt Neuhauser. 2016 arbeitete sie noch an „Ich war mein größter Feind“, als die Mutter starb. Im selben Monat starb auch der Bruder, „ein völlig unvermuteter Schlag für die Familie“. Neuhauser beschloss, jetzt ihre Trauer zuzulassen, und zwar die ganze. Diese Unbedingtheit spricht aus dem Buch, der Wille zur Selbsterkenntnis. „Wir sind zu schnell mit den ,Feinden´“, sagt Neuhauser über den Titel, „die Flüchtlinge, die Politiker, die Konzerne.” Eine liebevolle Ermunterung: „Fang´ ma bei uns an.“