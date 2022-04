Wels bietet Rückkehr zur Messe-Normalität

Vor Ort mit Experten sprechen, Heizung, Ziegel und Co. angreifen und vieles mehr

Die Energiesparmesse in Wels macht das persönliche Treffen, den direkten Austausch, das haptische Erleben und das Informieren vor Ort erleb- und nutzbar.

All dies sind Dinge, die Corona-bedingt lange Zeit nicht möglich waren – die aber umso wichtiger sind, wenn man als Privatperson oder als Unternehmerin und Unternehmer Investitionen in den Bereichen Energie, Bad, Bauen und Wohnen plant. So gibt es gerade für Häuslbauer auf der heurigen Messe besonders viel zu entdecken.

Im Fokus stehen heuer vor allem die Themen Energiesparen, Energieeffizienz und erneuerbare Energieformen. Diese sind nicht zuletzt deshalb wichtig, weil es in Folge des Krieges in der Ukraine zu teils drastischen Erhöhungen der Energiepreise gekommen ist.

Und auch abseits der Preisdiskussion sind erneuerbare Energieformen wichtige Elemente, um den Umweltschutz voranzutreiben und dem Klimawandel entgegenzutreten.

Die richtige Heizung auf der Messe finden

So können alle Interessierten jedenfalls das für sie jeweils passende Heizungssystem auf dem Messegelände finden. Von geballter Wärmepumpen-Kompetenz bis hin zu heimischen Pelletsheizungsanbietern: Aus vielen Bereichen sind namhafte Unternehmen am Welser Messegelände vertreten und in der Halle 20 zu finden.

Die Halle 19 wiederum wird Anlaufstelle für Häuslbauer, Renovierer und Sanierer. Hier werden Interessierte etwa zu den Themen Ziegel, Dämmstoffe, Türen, Fenster, Wintergärten und auch Kompletthäuser informiert. Auch die Wohnbauabteilung des Landes OÖ gibt Informationen über alle Arten der Förderung.

Zum Thema Finanzierungen stehen viele Bankinstitute bereit, um Fragen rund ums Thema Bauen und Sanieren in finanzieller Hinsicht zu beantworten. Abgerundet werden die Angebote durch das tägliche Vortragsprogramm: Auch bei diesem gibt es Infos von Ausstellern und Verbänden.