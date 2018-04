Wels-Boss heiß auf seine Spieler

Von Tobias Hörtenhuber

Das 61:103 (29:55) vor den eigenen Fans gegen Traiskirchen war der Höhepunkt der Heim-Misere der Flyers Wels in der Basketball-Bundesliga. Nach diesem ging Obmann Michael Dittrich mit seiner Mannschaft hart ins Gericht. „Manche Spieler werden sich nicht ändern, da helfen auch keine Liniensprints. Gut, dass manche nur einen Einjahresvertrag haben“, schäumte er, ohne dem VOLKSBLATT Namen zu nennen. „Wenn wir nicht treffen, fällt die Mannschaft in alte Muster, wo jeder für sich spielt und nicht als Team.“ Etwas trösten konnte ihn der Sieg von Kapfenberg in Oberwart, durch den die Welser fix im Play-off stehen. „Schade aber, dass wir, je näher das Play-off kommt, immer unattraktiver spielen“, merkte Dittrich an.

Schonung vor Showdown

Die Swans Gmunden fuhren dagegen locker den Pflichtsieg bei Schlusslicht Graz ein. Alle zwölf Spieler kamen beim 84:68 (40:35) zum Einsatz. „Schonung vor dem ‚Endspiel‘ am Donnerstag“, dachte Harald Stelzer schon an das vorentscheidende Spiel um Platz zwei in Traiskirchen. Dort brauchen die Swans unbedingt den nächsten Erfolg.