Wels lädt zum beliebten Volksfest

Am Welser Messegelände wird bereits fleißig aufgebaut, denn dort findet von 2. bis 4. September wieder das Welser Volksfest statt. Bereits am Donnerstag, dem 1. September, gehen die Lichter erstmals zur Probebeleuchtung an. Nach dem letzten Feinschliff wird das Fest dann um 19.30 Uhr im Festzelt offiziell eröffnet. Auch das beliebte Weindorf ist wieder geöffnet. Mit den Schaubuden und Fahrgeschäften im Vergnügungspark geht es richtig rund und hoch hinaus.

Da ist für jeden Geschmack etwas dabei – von Break Dance, Chaos, Tagada, Round Up, No Limit, bis hin zum TakeOff, Autodrom und Sky Flyer oder Kinderkarussell und Riesenrad. Am Freitag, dem 2. September, wird ab 13 Uhr zum Familiennachmittag geladen. Bei den Fahrgeschäften warten dann bis zu 50 Prozent Ermäßigung. Regionale Schmankerl und Snacks machen das Welser Volksfest zum Genussfestival.

So stillt etwa das „Festpfandl“ für acht Personen im Festzelt „Zum Ludwig“ den großen und kleinen Hunger. Viele DJs und Musikacts sorgen bis in die Morgenstunden für ausgelassene Feierstimmung. Das Programm gibt es unter www.welser-volksfest.at