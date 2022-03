Wels Letzter: „Noch lang nicht aus“

Mit der 72:84 (29:43)-Pleite gegen die Vienna Timberwolves wechselte die Rote Laterne der Basketball-Superliga nach Wels. Am Donnerstag haben die Flyers gegen Oberwart die Chance, diese vor Ende des Grunddurchgangs noch abzugeben.

Obmann Michael Dittrich wünscht sich aber etwas anderes: „Ziel ist es, wirklich einmal einige Zeit miteinander trainieren zu können.“

Kampf in den „Flop 4“

Corona bestimmte vergangene Woche wieder einmal den Alltag in der Messestadt. Am Samstag fehlte nur mehr Gavrilo Tepic, an ein geregeltes Training war aber bei vier (Verdachts-)Fällen nicht zu denken. „Schwarz auf weiß sind wir Letzter, aber es ist noch lang noch aus“, glaubt Dittrich weiter an das Potenzial des Teams und die Play-off-Teilnahme. Dafür ist in der Qualirunde der „Flop 4“ mit den Timberwolves, Klosterneuburg und Traiskirchen Platz zwei notwendig.

Sportliche Sorgen, die die Swans Gmunden nicht haben. Zwar standen gegen Klosterneuburg nur acht Akteure am Spielbericht, mit dem 79:73 (43:29) fixierten die Traunseestädter in ihrem letzten Grunddurchgangsmatch aber Platz zwei hinter dem BC Vienna.

Von Tobias Hörtenhuber