Wels will im Derby „ein anderes Gesicht zeigen“

Nach fünf Pleiten in fünf Frühjahrspartien treibt das Abstiegsgespenst beim FC Wels sein Unwesen. Nach dem 1:3 im Duell mit Lokalrivale WSC Hertha soll nun am Freitag (19) im nächsten OÖ-Derby gegen Stadl-Paura endlich ein Erfolgserlebnis her. „Wir wollen ein anderes Gesicht zeigen“, betonte Teamchef Juan Bohensky, der Veränderungen ankündigte, noch mehr junge Spieler auflaufen lassen will. „Wir müssen Einsatz und Charakter zeigen und über 90 Minuten über uns hinauswachsen“, forderte er. So wie der Gegner, der nach den Diskussionen um ausstehende Gehälter zweimal in Folge gewann. „Hut ab vor den Spielern“, sagte selbst Bohensky.

Der Tabellenzweite Vöcklamarkt kämpft daheim gegen Allerheiligen um den elften Sieg im elften Saison-Heimspiel. Gurten empfängt Gleichenberg, Hertha gastiert bei Völkermarkt.