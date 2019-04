Welser Amedia Gruppe verkauft acht Hotels nach Deutschland

Während die Welser AHC International AG – sie betreibt die Amedia Hotels –aktuell in Linz ihr neuestes Hotelprojekt an der Prinz Eugen Straße fertig stellt, trennt sie sich gleichzeitig von acht Beherbungsbetrieben. Darunter auch die bisher als Best Western Amedia geführten Hotels in Wels, Graz und Salzburg.

Käufer ist die deutsche Plaza Group, die auch in der oberösterreichischen Landeshauptstadt derzeit eine neue Unterkunft plant. Am Linzer Hafen soll gemeinsam mit dem Partner Best Western künftig ein Hotel betrieben werden. Bieten soll es 156 Zimmer und 32 Longstay Apartments, welche mit 45 Quadratmeter Größe für längere Aufenthalte gedacht sind. Geplant ist die Eröffnung für Sommer 2020.

Neues Konzept: „Hotels in die Jahre gekommen“

Der Kaufpreis für die nun veräußerten acht Hotels – fünf davon in Deutschland, drei rund um und in Frankfurt – bewege sich im sehr hohen zweistelligen Millionenbereich, erklärte die Plaza Group gestern gegenüber dem VOLKSBLATT. Über die Beweggründe für die Veräußerung hat man auf beiden Seiten unterschiedliche Ansichten. Bei der AHC International betont man, sich von „in die Jahre gekommenen“ Hotels zu trennen.

Man setze verstärkt auf neue Entwicklungen, die ein modernes Konzept widerspiegeln sollen, erklärt man in einer Aussendung. Bei der Plaza Hotelgroup hingegen streicht man hervor, dass man auf Eigentum setze und die Hotels in einem sehr guten Zustand seien. Das Unternehmen mit Sitz in Heilbronn will vorerst wenig an den Hotels verändern, auf jeden Fall sollen die Hotels aber auf die Marke Plaza Hotels umgebrandet werden. „Alle Hotels haben bereits einen sehr hohen Standard, trotzdem werden wir sukzessive auch in die Modernisierung und Verschönerung des Angebotes und der Ausstattung investieren“, so die Information.cs