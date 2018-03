Welser Arzt hilft Kindern in Afrika

WELS/ADDIS ABEBA – „Äthiopien hat rund 105 Millionen Einwohner und 17 Plastische Chirurgen. Material für die Behandlungen ist selbst zu zahlen, das schränkt den Zugang zur ärztlichen Versorgung weiter ein. Betroffene – darunter sehr viele Kinder – erhalten daher erst sehr spät oder kaum medizinische Hilfe“, sagt Tomas Kempny, plastischer Chirurg am Klinikum Wels-Grieskirchen. Erst im Jänner reiste der Experte für Mikrochirurgie nach Addis Abeba, der Hauptstadt Äthiopiens. Als Ehrenamtlicher rekonstruierte er in dem auf Lepra spezialisierten „African Leprosy Research (Alert)“-Hospital zahlreiche angeborene und erworbene Fehlbildungen bei Patienten. Zusätzlich vermittelt er sein Wissen an die dortigen Ärzte weiter.

Viele Schwierigkeiten

Kempny unterstützt das englische Projekt „Haddis Agape Bell´s Palsy Foundation“, das auch die Hilfseinsätze koordiniert. Im Vordergrund des Programms steht das Ziel, benachteiligten Kindern und Jugendlichen durch die richtige Behandlung bessere Perspektiven zu ermöglichen. Doch die Umstände im Land sind kompliziert: Schwierige Transporte, kaum medizinische und therapeutische Einrichtungen sowie eine Bevölkerung, die wenig über Erkrankungen und deren Behandlungen weiß. Dennoch leistete der Arzt mit den vorhandenen Mitteln Feinarbeit. Im Mai will er wieder nach Äthiopien.