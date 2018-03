Welser Feuerwehr rettete bei Brand hilflose Person

WELS — Die Freiwillige Feuerwehr Wels hat Sonntagnachmittag bei einem Brandeinsatz eine hilflose Person aus ihrer Wohnung gerettet. Die Helfer waren an diesem Palmsonntag viel beschäftigt. Sie rückten innerhalb von knapp zweieinhalb Stunden zu fünf – zum Teil zeitgleichen – Einsätzen aus.

Der Wohnungsbrand hatte sich in einem Mehrparteienhaus im Stadtteil Vogelweide ereignet. Dort dürfte laut Polizei ein Kind einer im ersten Stock wohnenden fünfköpfigen Familie mit einem Feuerzeug gespielt und die Zugschnur eines Rollos in Brand gesteckt haben. Alle konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen. Aber im darüberliegenden Stockwerk des verrauchten Gebäudes befand sich ein nicht gehfähiger Mann, der obendrein auf zusätzlichen Sauerstoff angewiesen ist. Die Feuerwehrmänner trugen ihn ins Freie und löschten den Brand.

Wenig später fuhren die selben Helfer wieder in den Stadtteil Vogelweide. Sie halfen einer Frau in einem Wohnhaus nahe des vorigen Brandeinsatzes, die wegen eines Defektes am Türschloss in ihrer Wohnung gefangen war. Obendrein rückte die Feuerwehr, die auch ihre Reservekräfte alarmieren musste, zu Aufräumungsarbeiten nach drei Verkehrsunfällen aus.

Zimmerbrand in Linz

Zu einer gefährlichen Situation kam es auch in Linz, wo in den gestrigen Nachtstunden gegen 2.20 Uhr ein Zimmerbrand ausbrach. Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr befand sich der 20-jährige Mieter bereits vor dem Haus und gab an, dass er sich auf der Kochplatte Pommes Frites zubereiten wollte. Dabei sei er jedoch eingeschlafen, sodass das Fett überhitzte und entzündete. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Der Mann wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.