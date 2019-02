Welser Messe freut sich über höchste Auslastung der Geschichte

98 Prozent Auslastung, 750.000 Besucher, über 5100 Aussteller, 357 Veranstaltungstage – die Messe Wels blickt auf ein äußerst erfolgreiches Jahr 2018 zurück. Alleine die Auslastung mit 98 Prozent und 880 Belegungstagen (inkl. Auf- und Abbauarbeiten) ist seit Bestehen der Messe einzigartig.

„Wir freuen uns über eines der erfolgreichsten Jahre der Messe“, bilanzierte Messepräsident Hermann Wimmer. Obwohl vergangenes Jahr die für die Messe Wels größte und wichtigste Messe Agraria nicht stattfand, konnten die Aussteller- und Besucherzahlen aus dem Jahr 2016, in dem die Agraria letztmals stattfand, erreicht werden. Rund 750.000 Besucher und über 5100 Aussteller frequentierten das Welser Messegelände. Schätzungen zufolge ließen die Aussteller 42 Millionen Euro und die Besucher 37 Millionen Euro in Wels.

„Die Messe ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor für die Stadt“, erklärte Bürgermeister Andreas Rabl. Messe Wels-Geschäftsführer Robert Schneider rechnet damit, dass das Messegeschäft trotz Digitalisierung stabil bleibt. Künftig will die Messe aber auch einen Schwerpunkt auf Konzerte legen. Zwei Konzertgebiete wurden von der Stadt genehmigt. Eines für zirka 8000 und eines für 20.000 Besucher. Außerdem soll auch die Welser Trabrennbahn stärker für Konzerte genutzt werden. Am 2. August findet am Messegelände ein „We love the 90s Konzert“statt. Über ein zweites Konzert wird derzeit noch verhandelt.

Weitere Highlights im Welser Messejahr 2019 sind die Eurodog Messe die von 14. bis 16. Juni stattfindet und bei der 15.000 Hunde in Wels erwartet werden, die Pferd Wels von 30. Mai bis 2. Juni, bei der erstmals ein CSN-A Springturnier und ein internationales Westernturnier stattfinden und 700 Pferde erwartet werden sowie die „Night of Wheels“ am 8. Juni die die Herzen aller PS- und Tuning Fans höher schlagen lässt.