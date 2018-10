Welser Politik würgt am Schulessen

SPÖ und FPÖ in Wels würgen noch immer an den schlechten Noten bei einem Greenpeace-Test von Kindergarten- und Schulessen: Bildungsstadtrat Johann Reindl-Schwaighofer (SPÖ) will lieber wieder „selber kochen“ anstatt einen Teil der Verpflegung auszulagern. FPÖ-Stadträtin Margarete Josseck-Herdt behauptet hingegen, Grund für die schlechte Bewertung sei, dass er die Greenpeace-Anfrage nicht beantwortet habe.

Wels ist Schlusslicht

bezahlte Anzeige

Greenpeace hat in 25 Städten und Ortschaften abgefragt, wie hoch im Kindergarten- und Schulessen der Anteil an biologischen Lebensmitteln ist, wie viel regionale Kost auf den Tellern landet und wie die Auswahl an fleischlosen Mahlzeiten ausschaut. Schlusslichter über alle drei Bereiche waren Kapfenberg, Dornbirn und eben Wels.

Um das Schulessen zu verbessern wäre laut Reindl-Schweighofer „der Neubau einer städtischen Zentralküche mit ausreichender Kapazität für die Verpflegung aller Welser Kindergärten, Horte und Pflichtschulen am besten“. Eine Neuausschreibung der Schülerausspeisung, wie sie immer wieder gefordert werde, wäre für ihn hingegen nur die zweitbeste Lösung, denn das „ist keine Garantie dafür, dass nicht wieder ein Unternehmen, das industriell gefertigtes Essen anbietet, die Ausschreibung gewinnt“. Die für die Kindergärten zuständige Stadträtin Josseck-Herdt sieht den Grund für das schlechte Abschneiden in den „Versäumnissen“ von Reindl-Schwaighofer. Denn sie habe die Fragen genau beantwortet.

ÖVP will runden Tisch

Die Welser ÖVP fordert nun, alle Fakten auf den Tisch zu legen um eine allfällige Vertragsauflösung mit dem derzeitigen Anbieter bei einem runden Tisch erörtern zu können. „Seit Jahren diskutieren wir über Schulausspeisung, Zertifikate und eine mögliche Kündigung. Dieser Zustand ist unbefriedigend für alle Beteiligten“, sagt Stadtparteichef LAbg. Peter Csar „Klar ist, das Essen muss größtmöglich nachhaltig, regional und biologisch sein.“ Es solle auch geprüft werden, ob eine Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden — quasi eine überregionale Ausspeisung — möglich ist.