Welser Programmkino auf weiblicher Spurensuche

Von Astrid Braun

Alice Guy war die erste Frau, die Filme als Regisseurin verantwortete. Fünf dieser Filme, die sie in den Jahren 1902 bis 1907 für die Pariser Gaumont-Produktionsfirma leitete, werden im Rahmen der „female tracks Filmtage“ im Programmkino Wels (1. bis 6. 3.) zur Eröffnung am 1. März (19 Uhr) zu sehen sein. Begleitet werden die Stummfilme von zeitgenössischen Klängen der Pianistin Ingrid Schmoliner.

Die „Female tracks — Frauen erzählen“ finden heuer erstmals unter diesem Titel statt. Und dass die Guy-Filme gezeigt werden können, ist keine Selbstverständlichkeit. Die Leiterin des Programmkinos, Johanna Meyer, recherchierte und telefonierte von Wien aus ins Filminstitut nach Stockholm und Berlin bis sie schließlich im Gaumont-Archiv von Paris landete. „Ich habe einen Online-Zugang zum Gesamtarchiv erhalten, mir dort fünf Filme ausgesucht. Diese bekomme ich digitalisiert auf einer Festplatte zugeschickt. Ich speichere sie und schicke die Festplatte zurück“, erklärt Meyer den Vorgang. Kostenpunkt: „knapp 500 Euro“.

Meyer betont, Guy habe sich in einigen der Filme tatsächlich auch mit Feminismus und Gleichberechtigung auseinandergesetzt: „Damals schon! Und heute müssen wir das immer noch tun, denn wir haben noch keine Gleichberechtigung. Das muss so lange aufgezeigt werden, bis die Gleichberechtigung wirklich erreicht ist. Ich habe die Möglichkeit, das über die Filme aufzuzeigen.“

Mehr Regisseure, mehr Drehbuchautoren

Obmann Friedrich Prischl sieht ebenfalls ein Ungleichgewicht: „In der Filmwelt gibt es mehr Drehbuchautoren als -autorinnen und mehr Regisseure als Regisseurinnen.“ Gezeigt werden daher Filme über Frauen und mit Frauen, die Geschichten erzählen, darunter etwa „A Land shaped by women“ von Anne-Flore Marxer und Aline Bock (ab 3. 3.). Die zwei Filmemacherinnen und Freeride-Weltmeisterinnen behaupten sich in Männerdomänen. Bock steht am 3. März im Anschluss an den Film um 20 Uhr zu einem Filmgespräch zur Verfügung.

Ebenso im Programm: „Matangi/Maya/M.I.A“, eine britisch-amerikanische Koproduktion (1. und 2. 3.), „Die Berufung — Ihr Kampf für Gerechtigkeit“ (2018) aus den USA (2. 3.) oder „Meine Tochter – Figlia mia“, eine deutsch-schweizerisch-italienische Koproduktion von 2018 (2. und 4. 3.) sowie „Ute Bock Superstar“ von Houchang Allahyari (3. und 5. 3.). Für Kinder steht Pippi Langstrumpf auf dem Plan.

Kulinarisch begleitet werden die Filmtage von der Generationenküche. Außerdem gibt’s Frauenspaziergänge durch die Welser Altstadt (Tel. 07242/2355050).