Weltberühmtes Schneefestival in Sapporo eröffnet

Der Dom von Helsinki ist vorübergehend im hohen Norden Japans zu bewundern: als riesige Eisskulptur. Sie gehört zu den diesjährigen Attraktionen des weltberühmten Schneefestivals von Sapporo, das am Montag begonnen hat und noch bis zum 11. Februar läuft.

Für das “Sapporo Yukimatsuri” (Sapporo Schneefestival) auf Japans nördlichster Hauptinsel Hokkaido wurden in wochenlanger Arbeit zahlreiche kleine und große Figuren aus Schnee und Eis gefräst. Der Schnee war eigens hierfür in die Innenstadt transportiert worden und entspricht einer Menge von 6.000 Lastwagen-Ladungen. Die daraus kunstvoll geformten Figuren verwandeln das Zentrum Sapporos, Austragungsort der Olympischen Winterspiele 1972, alljährlich in eine weiße Märchenwelt.

Das “Sapporo Yukimatsuri” gehört neben dem Eis- und Schneefestival im chinesischen Harbin zu den größten Schneefestivals der Welt. Unter den imposantesten Schnee- und Eisgebilden findet sich in diesem Jahr neben dem Dom von Helsinki, der anlässlich des 100. Jahrestags der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Japan und Finnland entstand, eine große “Star Wars”-Skulptur. In Vorfreude auf die im Dezember erwartete neunte und letzte Episode der Star-Wars-Filmreihe, “Star Wars: Episode IX”, frästen die Künstler eine Art “weißes Star Wars”.

Das Festival hatte 1950 mit sechs Skulpturen begonnen. Heute zieht es jährlich mehr als zwei Millionen Menschen an. Im Rahmen des Festivals findet auch ein internationaler Wettbewerb statt, an dem diesmal Teams unter anderem aus Finnland, Polen, China und Hawaii teilnehmen.