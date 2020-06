Weltflüchtlingstag – Rotes Kreuz: Appell zu Aufnahme aus Griechenland

Anlässlich des Weltflüchtlingstags am morgigen Samstag hat auch das Rote Kreuz seinen Appell an die Bundesregierung zur Aufnahme unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge aus den griechischen Camps wiederholt. Die Corona-Pandemie habe die Situation dort weiter verschlimmert, begründete das Rote Kreuz am Freitag in einer Aussendung.

Österreich habe eine „humanitäre Verantwortung, die über Hilfslieferungen hinaus geht.

Mit einem kleinen Akt der Solidarität können wir gemeinsam eine humanitäre Katastrophe mitten in Europa verhindern“, sagte Rotkreuz-Präsident Gerald Schöpfer. Österreich hatte in den vergangenen Monaten zwar Container nach Griechenland geliefert, vor allem aber die ÖVP ist strikt gegen die Aufnahme von Geflüchteten aus den Flüchtlingscamps auf den griechischen Inseln. Derzeit leben dort rund 40.000 Personen, ein Drittel davon Kinder und Jugendliche.

Der Samariterbund schlug in dieselbe Kerbe. Die Regierung müsse „endlich zeigen, dass sie die Situation ernst nimmt, und sollte eine starke Stimme der Menschlichkeit werden“, forderte Reinhard Hundsmüller, Bundesgeschäftsführer des Samariterbundes, in einer Aussendung. „Ignoranz“ könne „bei fehlender Koordination über die Grenzen Österreichs hinaus eine humanitäre Katastrophe und auch bewaffnete Konflikte zur Folge haben, die wiederum Flüchtlingsströme erzeugen“, erklärte Hundsmüller.