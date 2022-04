Kommentar zur Standesvertretung der Wiener Unternehmensberater UBIT.

Die Standesvertretung der Wiener Unternehmensberater UBIT zeichnet ein positives Bild der Wirtschaft und führt eine Befragung unter Mitgliedern an, nach der 41 Prozent „optimistisch“ und elf Prozent „sehr optimistisch“ in die Zukunft blicken.

Sie seien sogar „voll Tatendrang“, wie UBIT-Obmann Martin Puaschitz, sagt. Zur Erinnerung: Wir erleben in Europa den schlimmsten Krieg seit 1945, es ist möglich, dass wir im Winter nicht genug Gas zum Heizen haben – geschweige denn zum Produzieren.

Industriebetriebe schreien ob der Rohstoff,- Lieferketten,- und Energiekrise um Hilfe, der Konsumklimaindex ist auf einem Wert schlimmer als bei Ausbruch von Corona und deutsche Autobauer sehen tiefschwarz für sich und ihre Zulieferer. Aber 52 Prozent der Befragten seien „voller Optimismus“.

Da fragt man sich: Auf welchem Planten leben die Wiener Unternehmensberater? Und, was noch wichtiger ist: Beraten sie ihre Kunden auch so? Was passiert dann mit den Kunden? Vielleicht wäre etwas mehr Realismus angebracht.

Oder: Etwas mehr Ehrlichkeit der Standesvertretung, die offenbar mit realistischen Prognosen nicht verschrecken will. Denn wo sparen Firmen, wenn es eng wird? Richtig. Ein Trost: 48 Prozent der Befragten denken nicht so. Und vor einem Irrtum ist niemand gefeit.