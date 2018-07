Welthit „Mamma Mia“ in Linz

Am 13. Juli ist es so weit: Im Linzer Musiktheater feiert das Gute-Laune-Musical „Mamma Mia!“ mit den Hits der schwedischen Kultband Abba Premiere (19.30 Uhr, Großer Saal) und damit seine Rückkehr auf die deutschsprachigen Bühnen. Der Welterfolg wird bis Mai 2019 in Österreich, Deutschland und der Schweiz gezeigt. Musik und Texte stammen von Benny Andersson und Björn Ulvaeus, das Buch schrieb Catherine Johnson. Regie führt Phyllida Lloyd, die Choreografie gestaltete Anthony Van Laast, das Bühnenbild Mark Thompson. Die Geschichte handelt vom Mut, die eigenen Träume zu verwirklichen, von Liebe, Freundschaft, Familie und der Bedeutung der Vergangenheit für das Glück der Zukunft. Donna (Sabine Mayer) lebt mit ihrer 20-jährigen Tochter Sophie (Katharina Gorgi) seit den 70er Jahren auf einer kleinen griechischen Insel und betreibt eine Taverne. Im Tagebuch der Mutter entdeckt Sophie, dass sie drei mögliche Väter (Sam/Karim Khawatmi, Harry/Detlef Leistenschneider, Bill/Jörg Zuch) hat. Das Rätselraten beginnt und soll ein Ende haben, bevor sie ihre Jugendliebe Sky (Marvin Kobus Schütt) heiratet.

60 Millionen Zuschauer

„Ich habe das Ganze als Experiment betrachtet. Ich wollte sehen, ob wir das Projekt realisieren können, war aber lange Zeit skeptisch, ob es erfolgreich sein würde“, gab Björn Ulvaeus einst zu Protokoll. Die Sorge sollte sich als unbegründet erweisen: Das Original haben seit seiner Uraufführung in London am 6. April 1999 — exakt 25 Jahre nach dem Tag, an dem Abba in Brighton mit „Waterloo“ beim Grand Prix d’Eurovision triumphiert hatte — mehr als 60 Millionen Menschen in 440 Städten und in 16 verschiedenen Sprachen gesehen. 22 Abba-Hits von „Dancing Queen“, „Take a chance on me“ bis „Mamma Mia“ reißen das Publikum mit. Das Theater-Vergnügen machte sogar Hollywood auf sich aufmerksam. Auch die Leinwandversion mit Stars wie Meryl Streep und Pierce Brosnan konnte ein Millionenpublikum für sich gewinnen und wurde zum erfolgreichsten Musicalfilm aller Zeiten. Ab 19. Juli ist Teil zwei in den heimischen Kinos zu sehen.

Weitere Musical-Termine: 14. Juli bis 5. August 2018, Di. bis Fr. jeweils 19.30 Uhr, Sa. und So. jeweils 15 und 19.30 Uhr; Karten-Tel.: 0732/7611400