Die Sportwettkampfgruppe der Feuerwehr Frankenburg am Hausruck erreichte kürzlich bei der Weltmeisterschaft in Kasachstan in der Königsdisziplin Löschangriff Bronze.

Als einziges Team kommen die Frankenburger ohne Profis aus und setzen sich ausschließlich aus Freiwilligen Feuerwehrleuten zusammen.

In der Disziplin 100 Meter-Hindernislauf belegten die Hausrucker Rang acht, in der Disziplin 4 x 100 Meter Staffel und Hakenleitersteigen landeten die Florianis auf Platz neun.