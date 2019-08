Weltklimarat sieht die Versorgung mit Lebensmitteln in Gefahr

GENF/WIEN — Der weltweite Temperaturanstieg hat über den Landflächen der Erde bereits 1,53 Grad erreicht. Das geht aus dem am Donnerstag in Genf veröffentlichten Sonderbericht des Weltklimarats IPCC hervor. Unter Berücksichtigung der sich langsamer erwärmenden Meeresflächen sei die globale Temperatur insgesamt um knapp 0,9 Grad gestiegen.

Extremwetter-Ereignisse vernichten Ernten

Der Weltklimarat empfiehlt in seinem von Tausenden Wissenschaftern zusammengestellten Bericht, die Wälder und die Moore besser zu schützen. Zugleich sieht der IPCC die sichere Versorgung mit Lebensmitteln in Gefahr. Grund dafür sei die Häufigkeit von Extremwetter-Ereignissen.

Die Organisation fordert ein radikales Umsteuern bei der Landnutzung. Um die wachsende Erdbevölkerung dauerhaft zu ernähren und zugleich das Klima zu schützen, müsse die internationale Gemeinschaft sofort handeln, fordern die Wissenschafter. Sie plädieren dafür, die Ausbeutung von Land, die Lebensmittelverschwendung und die CO2-Belastung durch die Landwirtschaft zu reduzieren.

Bis zu 115 Kilo landen pro Jahr und Kopf im Müll

So wirft jeder Mensch laut IPPC in den reichen Ländern Europas und Nordamerikas pro Jahr zwischen 95 bis 115 Kilo Lebensmittel in den Müll. In den afrikanischen Subsahara-Staaten und in Asien sind es sechs bis elf Kilo. Rund zwei Milliarden Erwachsene weltweit sind übergewichtig oder fettleibig, während 820 Millionen Menschen an Hunger leiden.

Offensive für den Klimaschutz gefordert

Der Sonderbericht des Weltklimarat hat heftige Reaktionen bei heimischen und internationalen Umweltschutzorganisationen hervorgerufen. WWF, Greenpeace, Global 2000, Vier Pfoten und Politiker forderten unter anderem einen Stopp des Raubbaus an der Natur.

Unterdessen wird nach den Ländern NÖ und OÖ auch Salzburg den Austausch von Ölkesseln verbieten.