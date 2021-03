Weltmarktführer für Roboter baut in OÖ

„Der Neubau der Vertriebs- und Serviceniederlassung für Österreich des Weltmarktführers für Industrieroboter FANUC in Vorchdorf ist ein klares Bekenntnis zum Standort Oberösterreich und ein wichtiges Signal, dass bei uns auch in der Krise investiert wird. Die 5-Millionen-Euro-Investition der Österreich-Zentrale des japanischen Konzerns mit weltweit 6 Milliarden Euro Umsatz bringt nicht nur wichtige Impulse für unser Bundesland, sondern schafft auch neue Arbeitsplätze. Denn mittelfristig soll die Mitarbeiterzahl von derzeit 20 verdoppelt werden“, unterstrich Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner anlässlich des Spatenstichs von FANUC in Vorchdorf, gemeinsam mit Shinichi Tanzawa, dem europäischen Vorstandsvorsitzenden von FANUC, Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner und Thomas Eder, Österreich-Geschäftsführer von FANUC.

Passend zum Unternehmen war dabei auch ein Spatenstichroboter von FANUC im Einsatz.

„Die Philosophie von FANUC, hohe Innovationsfähigkeit verknüpft mit einem langfristigen und nachhaltigen Denken – lange Lebensdauer der Roboter und starke Kundenbindung – passt perfekt zum Standort OÖ. Wir arbeiten konsequent daran, Unternehmen in Oberösterreich beste Rahmenbedingungen zu bieten, unsere Interkommunale Betriebsansiedlung INKOBA ermöglicht gemeindeübergreifend Ansiedlungs- und Erweiterungsprojekte von Betrieben. Bei diesem Neubau von FANUC hat die INKOBA Salzkammergut Nord wichtige Vorarbeiten geleistet“, betonte Wirtschafts-Landesrat Achleitner.

„Aufgrund der zentralen oberösterreichischen Lage mit sehr guter Infrastruktur wurde der Standort in Vorchdorf ausgewählt. Das nachhaltige Gesamtpaket der INKOBA Salzkammergut Nord war ein weiteres Argument für diese Entscheidung.

Ziel ist es, die Mitarbeiteranzahl im nächsten mittelfristigen Zeitraum zu verdoppeln und die weitere Erfolgsentwicklung zu gewährleisten.

Namhafte österreichische Kunden zählen seit Jahren zu zufriedenen FANUC Kunden, welche im Bereich der Roboter Applikationen, des CNC-Marktes und des Metall- und Formenbaus tätig sind. Mit diesem Schritt ist sichergestellt, dass die langfristige Kundenzufriedenheit weiterhin gewährleistet ist“, erklärte Thomas Eder, Österreich-Geschäftsführer von FANUC anlässlich des Spatenstichs.

FANUC errichtet in Vorchdorf eine neue Vertriebs- und Serviceniederlassung für ganz Österreich. Die Fertigstellung des Projektes mit ökologischem und energieneutralem Hallenkonzept ist bis Sommer 2022 geplant. FANUC fertigt mit 7.000 Mitarbeiter/innen weltweit Automatisierungslösungen für die Industrie, von CNC-Steuerungen über CNC – Werkzeugmaschinen, Laserquellen bis hin zu Robotern.