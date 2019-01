Weltrekord-Hängebrücke hängt noch an vielen offenen Verfahren

Von Andreas Röbl

LINZ — Eine Brücke zu bauen ist keine einfache Aufgabe. Schon gar nicht über die Donau – und erst recht nicht, wenn man dort die längste Fußgänger-Hängebrücke der Welt errichten will. Genau das will aber Hannes-Mario Dejaco. Als der gebürtige Ennser im Vorjahr das Projekt vorgestellt hat, war die Begeisterung groß. Konkret will er in Linz zwischen Pöstlingberg und Freinberg in 110 Metern Höhe eine 500 Meter lange Stahlseilbrücke spannen. Was ein echter Tourismus-Knüller wäre. Attraktiv wäre sie für Linz aber aber auch deshalb, weil sie der Stadt nichts kosten soll. Die Gesamtkosten von rund 4,5 Millionen Euro würden Dejaco und seine Partner zur Gänze selber tragen. Rentieren soll sich das Projekt für ihn durch die Benützungsgebühren.

Sieben Verfahren müssen abgewickelt werden

Bis es soweit ist, dürfte allerdings noch einiges an Wasser die Donau hinunterfließen. Rekordverdächtig sind nämlich nicht nur die Brücke selbst, sondern auch die nötigen Genehmigungsverfahren. Statt der ursprünglich geplanten vier behördlichen Verfahren müssen sieben abgewickelt werden. Neben der Umwidmung der Flächen müssen auch noch Naturschutz, Wasserrecht und Forstrecht abgewickelt werden. Dazu kommt noch – wegen der Höhe der Brücke – ein Luftverkehrsverfahren. Und weil auch die Eisenbahn überquert wird, gilt es auch hier ein eigenes Verfahren zu absolvieren. Ganz zu schweigen vom wasserrechtlichen Verfahren. Immerhin überquert die Brücke ja auch die Donau.

Dass Dejaco dennoch immer noch sehr zuversichtlich ist, sein Projekt zeitnah realisieren zu können, liegt aber daran, dass die bisher absolvierten Gespräche mit den Behördenvertretern allesamt sehr konstruktiv und positiv verlaufen seien, wie er im Gespräch mit dem VOLKSBLATT erzählt. „Das uns von vielen Seiten entgegengebrachte positive Feedback stimmt uns nach wie vor sehr zuversichtlich. Es war uns aber auch schon immer klar, dass ein derartiges Projekt nicht von heute auf morgen abgewickelt werden kann.“ Dass sich der ursprünglich ins Auge gefasste Zeitplan (als Baubeginn war das Frühjahr 2019 geplant) nicht mehr ausgehen wird, ist Dejaco jedenfalls bewusst. Wann es tatsächlich soweit sein soll, kann er aber noch nicht sagen. Dazu seien einfach zu viele Parameter noch offen. Nur eins kann er sagen: „Die Bauzeit selber wird nicht länger als acht Monate dauern.“ Eine Eröffnung im Jahr 2020 könnte sich also noch ausgehen.