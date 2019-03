Weltsommerspiele in Abu Dhabi

Während hierzulande noch winterliche Temperaturen herrschen denken die heimischen Special-Olympics-Athleten schon an den Sommer. Denn vom 14. bis 21. März gehen in Abu Dhabi und Dubai die Special Olympics World Summer Games über die Bühne. Österreich schickt 61 Athleten und 21 Unified-Partner ins Rennen – darunter fünf beeinträchtigte und zwei nicht beeinträchtigte Athleten aus Oberösterreich.

7500 Athleten aus 192 Nationen – darunter auch 61 Sportlerinnen und Sportler aus den neun Bundesländern sowie 21 Unified-Partner (Athlethen ohne Beeinträchtigung) und 20 Trainer werden vom 14. bis 21. März bei den Special Olympics World Summer Games in den Vereinigten Arabischen Emiraten ihr Bestes geben.

„Es werden sicherlich großartige Weltspiele und ich bin überzeugt, dass die ersten World Games im arabischen Raum alle Erwartungen übertreffen werden. In Abu Dhabi hat man weder Kosten noch Mühen gescheut, um der ganzen Welt zu zeigen, dass man den Athleten aus allen Kontinenten eine perfekte Bühne bieten kann“, sagt Jürgen Winter, Präsident von Special Olympics Österreich.

Zahlen & Daten 7500 Athleten aus 192 Nationen sowie 4000 Trainer und Betreuer reisen zu den Special Olympics World Summer Games nach Abu Dhabi und Dubai. Darunter auch fünf beeinträchtigte Athleten aus Oberösterreich. Für das Rad-Trio aus St. Pius sind es die ersten Weltspiele.

Erwartet werden 4000 Familienmitglieder, 3000 Ehrengäste, 20.000 Freiwillige Helfer und 500.000 Zuschauer.

8.-11. März: Host-Town-Programm zum kulturellen Austausch

12./13. März: Divisionings: Aufgrund der verschiedenen Leistungsfähigkeiten der Athleten werden vor Wettkämpfen, Gruppen gemacht, die ähnlich stark sind.

14. März: Eröffnungsfeier

15.-20. März: Sportliche Wettkämpfe

21. März: Schlussfeier

24 Sportarten: Badminton, Basketball, Beach-Volleyball, Boccia, Bowling, Fußball, Golf, Gymnastik, Handball, Judo, Kajak, Leichtathletik, Open-Water-Schwimmen, Powerlifting (Gewichtheben), Radfahren, Reiten, Rhythmische Gymnastik, Rollerskating, Schwimmen, Segeln, Tennis, Tischtennis, Triathlon, Volleyball.

Die Bewerbe im Schwimmen, Open-Water-Schwimmen und in der Leichtathletik werden in Dubai ausgetragen, die anderen in Abu Dhabi.

Was ihn besonders freut, ist, dass die Teilnahme an den Weltspielen vom Sportministerium gefördert wird. „Das war für uns nach den Heimspielen in Graz, Schladming und der Ramsau ein ganz wichtiger Schritt und ein sehr großer Erfolg. Unsere Athleten sind somit gleichgestellt gegenüber jenen Sportlern, die bei Olympischen Spielen oder Paralympischen Spielen an den Start gehen“, so Winter.

Großes Abenteuer für beeinträchtigte Athleten

Für viele in der heimischen Delegation sind es die ersten Weltspiele überhaupt – für alle aber ein großes Abenteuer und eine Reise in eine andere Welt. Dass die Sommerspiele bereits im März stattfinden, hat den Grund, dass man den Sportlern mit intellektuellen Beeinträchtigungen „angenehmere“ Temperaturen bei der Ausübung ihres Wettkampfes bieten will. Das Thermometer klettert in diesen Tagen nur auf 25 bis 28 Grad.

Die Österreicher kämpfen in 13 von 24 Sportarten um die begehrten Medaillen: Boccia, Bowling, Fußball, Golf, Judo, Leichtathletik, Powerlifting (Gewichtheben), Radfahren, Reiten, Schwimmen, Segeln, Tennis und Tischtennis. Auch im Tanzsport ist Österreich mit zwei Tanzpaaren – jeweils ein Athlet mit einem Unified-Partner – vertreten.

Die Vorbereitung auf die Spiele ist derzeit naturgegeben gar nicht so einfach – vor allem die Segler und Golfer haben wegen des Schnees erschwerte Bedingungen. Sie müssen für ihre Trainingseinheiten Alternativen finden, oder sogar ins benachbarte Ausland ausweichen. „Unsere Sportler werden dennoch top vorbereitet an den Start gehen, das ist den Trainern und Unified-Partnern zu verdanken, die sich in den vergangenen Wochen und Monaten ordentlich ins Zeug gelegt haben. Wir können frohen Mutes und hoffnungsvoll Anfang März in den Flieger steigen“, meint Sportdirektor Heinrich Olsen.

Auf die Segelteams wartet definitiv eine große Herausforderung, sie müssen im Persischen Golf vor der Küste Abu Dhabis in einem anderen Bootstyp antreten. „Sie haben sich alle seit vergangenem Sommer in der 420er-Klasse vorbereitet, vor Weihnachten wurde dann von den Organisatoren überraschend die Bootsklasse geändert. Das heißt, dass nun nicht im 420er, sondern im Laser gesegelt wird“, erklärt Olsen. Geplant ist daher, drei Tage früher nach Abu Dhabi zu reisen, damit sich die Sportler und ihre Unified-Partner besser vorbereiten können. „Eventuell fliegen wir mit den Seglern, den Golfern und den Fußballern bereits am 5. März, damit sie noch ein paar Trainings- tage einschieben können“, so Olsen.

Fünf Athleten kommen aus Oberösterreich

Oberösterreich entsendet fünf Athleten, zwei Unified-Partner und zwei Trainer nach Abu Dhabi. Johannes Binder ist Teil des österreichischen Fußballteams, in dem auch die Unified-Partner Joachim Gilhofer und Fabian Schneider spielen werden.

Mit dabei ist auch Trainer Patrick Oriold mit seinen beiden Radfahrern Susanne Kramer und Günter Mayrhuber vom Caritas-Standort St. Pius in Steegen/Peuerbach. Ute Zeilinger trainiert die beiden Reiter Lea Gschwandtner und Herbert Stephan Maier. Auf sie kommt eine besondere Herausforderung zu. Weil sie in Abu Dhabi nicht auf ihren gewohnten Pferden reiten können, sind vor Ort viel Einfühlungsvermögen und Geduld gefragt. Zumindest Maier kennt dieses Szenario schon. Er konnte sich bei den Weltspielen 2015 in Los Angeles die Silbermedaille im Team-Relay sichern, in der Dressurwertung belegte er damals den 4. Platz.

Auch Binder bringt bereits Erfahrung in Sachen World Games mit. In Los Angeles war er Teil des Fußballteams und bei den World Games 2017 in Graz, Schladming und der Ramsau zeigte er mit der Goldmedaille im Eiskunstlauf sein großes sportliches Talent.

Für die anderen Sportler sind die Summer Games eine Premiere, die sie gerne mit einer Medaille beenden möchten. „Ich freue mich schon sehr“, sagt Kramer, die dem Abenteuer entgegenfiebert. Neben einer Medaille möchte sie in Abu Dhabi auch ihren 29. Geburtstag feiern. Mayrhuber ist auf die „anderen Athleten, Trainer und das Essen gespannt“.

Der Fahrrad-Bewerb findet auf der offiziellen Formel-1-Rennstrecke statt, die Spezialfahrräder sind natürlich mit im Gepäck. Am Montag werden die oö. Teilnehmer von LH Thomas Stelzer verabschiedet.