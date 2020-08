Weltweit aktuell mehr als 25 Millionen Corona-Fälle

Die Zahl der weltweit registrierten Coronavirus-Infektionen hat die Marke von 25 Millionen überschritten. Das geht aus Daten der Johns Hopkins Universität in Baltimore hervor. Knapp 845.000 Personen sind demnach bereits an oder mit dem Covid-19-Virus gestorben. Mit knapp sechs Millionen verzeichneten die USA dabei die höchste Zahl an Infektionen, gefolgt von Brasilien mit rund 3,9 Mio. Fällen.

Die brasilianischen Behörden meldeten am Sonntag erneut 16.158 Neuinfektionen. Die Zahl der Corona-Toten erhöhte sich offiziellen Angaben zufolge um 566 auf 120.828. Die Zahlen aus Brasilien fallen am Sonntag tendenziell niedriger aus, da es in Teilen des Landes zu Verzögerungen bei der Auswertung der Testergebnisse kommt.

Auch bei der Zahl der Todesfälle in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung stehen die USA an erster Stelle mit gut 183.000 – in einem Land mit rund 330 Millionen Einwohnern. Mexiko (126 Mio. Einwohner) verzeichnet mit knapp 64.000 Todesfällen die dritthöchste Zahl hinter Brasilien.

Die Johns-Hopkins-Webseite wird regelmäßig mit eingehenden Daten aktualisiert und zeigt daher einen höheren Stand als die offiziellen Zahlen der Weltgesundheitsorganisation (WHO). In manchen Fällen wurden die Zahlen zuletzt aber auch wieder nach unten korrigiert. Experten gehen in jedem Fall von einer höheren Dunkelziffer aus. Eine Erhebung der Nachrichtenagentur Reuters erbrachte am Sonntag ähnliche Werte.