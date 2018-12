Weltweite Trauer um George Bush

Die USA trauern um George H. W. Bush: Präsident Donald Trump erklärte den kommenden Mittwoch zum nationalen Trauertag, an dem Bundesbehörden geschlossen bleiben. Bush – von 1989 bis 1993 – 41. Präsident der USA verstarb am Freitag im Alter von 94 Jahren in Texas.

Weltweit wurde Bushs Tod mit Trauer aufgenommen. Als „wahren Freund“ der Deutschen würdigten Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Kanzlerin Angela Merkel den Verstorbenen. Auch viele ausländische Politiker wie der frühere sowjetische Staatschef Michail Gorbatschow und Russlands Präsident Wladimir Putin äußerten ihre Anteilnahme. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping sagte „Bush war jemand, der wichtige Beiträge für die chinesisch-amerikanische Freundschaft und Beziehungen geleistet hat“. George W. Bush, Sohn des Verstorbenen und 43. Präsident der USA, bezeichnete ihn als „ Mann mit den besten Eigenschaften und besten Vater, den ein Sohn oder eine Tochter sich wünschen konnte“. Aus Bushs Amtszeit bleiben vor allem außenpolitische Meilensteine in Erinnerung: Unter seine Amtszeit fiel im Jahr 1991 die Befreiung Kuwaits von irakischen Truppen. 1989 stürzten US-Elitetruppen Panamas Machthaber Manuel Noriega. Und er forcierte – gegen den Willen Frankreichs – die Wiedervereinigung Deutschlands.

Bush war zuletzt gesundheitlich angeschlagen und saß im Rollstuhl. Erst vor sieben Monaten war Bushs Ehefrau Barbara gestorben, mit der er 73 Jahre verheiratet war.