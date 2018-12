Wem gehört „Stille Nacht“?

Text: Franz Rohrhofer

„Der genannte Organist übergab noch am selben Abend diesem musikalischen Geistlichen eine einfache Composition, und da sie ihm gefiel, wurde dieselbe auch gleich in der heiligen Nacht in der Kirche von dem geistlichen Herrn Mohr (der ein guter Tenor war) und dem Organisten Franz Gruber (Bass) vorgetragen und fand allgemein Beifall. Herr J. Mohr begleitete dasselbe mit der Gitarre“. Im Jahr 1854 stellte Franz Gruber, damals schon Chorregent und Organist in der Stadtpfarrkirche Hallein, höchstpersönlich klar, was da am 24. Dezember des Jahres 1818 in der Pfarrkirche St. Nikola in Oberndorf an der Salzach geschehen war. Er beantwortete damit eine Anfrage aus der Königlich-Preußischen Hofkapelle in Berlin an das Benediktinerstift St. Peter in Salzburg. Die musikkundigen Herren in der preußischen Hauptstadt vermuteten den in Salzburg wirkenden Michael Haydn als Schöpfer der Komposition. Grubers Sohn Felix, Singknabe im Kloster St. Peter, konnte den Irrtum aufklären. Vater Gruber verfasste daher eine „Authentische Veranlassung zur Composition des Weihnachtsliedes „Stille Nacht, Heilige Nacht“ und überlieferte so für die Nachwelt die eigentliche Entstehungsgeschichte des inzwischen weltberühmten Liedes.

Ein Weihnachtslied als Trost

Dass der Ursprung des Liedes beinahe in Vergessenheit geraten wäre, hängt auch mit den Wirren seiner Entstehungszeit zusammen. Gerade das Innviertel und das Land Salzburg hatten unter den Nachwehen der Napoleonischen Kriege besonders zu leiden. Das Land am Inn, erst seit 1779 oberösterreichisch, fiel zwischendurch wieder an Bayern, und das einst mächtige Fürsterzbistum Salzburg war bayrisches Kronland geworden. Besonders schlimm traf es den Ort Oberndorf an der

Salzach. Im Jahr 1816 wurde die Grenze zwischen Bayern und Österreich neu festgelegt, sie verlief jetzt entlang der Salzach und schnitt den bisherigen Vorort Oberndorf von seinem Zentrum, der alten Schiffer-Stadt Laufen am anderen Salzachufer ab. Der Schnitt ging durch Familien und Nachbarschaften und durch enge wirtschaftliche Verflechtungen. Rathaus, Friedhof, Pfarre und Gemeindeverwaltung lagen nun jenseits der neuen Reichsgrenze in Laufen.

Die Region hatte schon im Krieg und unter den wechselnden bayrisch-französischen Besetzungen genug zu leiden gehabt. Nun herrschten in weiten Bevölkerungskreisen Armut und Existenzangst. Bettler bevölkerten die Straßen. „Ganze Scharen Armer, deren Zahl sich täglich vermehrte, vor allem Frauen und Kinder jeden Alters, ein mehrere Hundert starker Zug, bewegt sich von einem Haus zum anderen“, heißt es dazu in einer Chronik. Kein Wunder, dass das neue, so einfach zu singende Weihnachtslied vielen zu Herzen ging. Es strahlte Stille und Geborgenheit aus und versprach Trost und Rettung. Bezeichnend, dass das Lied sich gerade in den lange vom Krieg heimgesuchten und von den Bayern besetzten Gebieten Innviertel, Salzburg und Tirol in kürzester Zeit verbreitete und der ursprüngliche Entstehungsort in Vergessenheit geriet.

1818 gehörte Salzburg zu Österreich ob der Enns

Stellt man sich angesichts der historischen Ereignisse die (nicht ganz ernst gemeinte) Frage „Wem gehört eigentlich das Lied ,Stille Nacht’, in welchem Land ist es entstanden?“, so ergibt sich ein kurioses historisches Faktum: Im Jahr 1818 gehörten das Land Salzburg und damit auch Oberndorf an der Salzach zum Kronland Österreich ob der Enns, war also — aus heutiger Sicht — genau genommen oberösterreichisch! Die Bayern hatten nach dem Wiener Kongress das Kronland Salzburg an Österreich abtreten müssen. Die Stadt war nicht länger Regierungssitz, das frühere Fürsterzbistum sank auf den Status eines Landkreises herab und wurde von Linz aus verwaltet. Eine Katastrophe für die selbstbewussten Salzburger! Erst 1849 unter dem jungen Kaiser Franz Joseph wurde Salzburg wieder ein eigenes Kronland.

Soweit zur Frage, welchen Anspruch Oberösterreich haben könnte, das „Stille Nacht“- Land Nummer eins zu sein. Abgesehen von dieser politischen Spitzfindigkeit gibt es aber genug Bezugspunkte zwischen dem Lied, seinen Autoren und Oberösterreich, die diesen Anspruch unterstützen. Selbst der Salzburger Josef Mohr durchwanderte zu Fuß die weite Strecke von Salzburg zum Stift Kremsmünster, um dort seine Gymnasialstudien abzuschließen, ehe er in seiner Heimatstadt zum Priester ausgebildet wurde. 1817 kam er für zwei Jahre als Hilfspriester nach Oberndorf.

Enger ist die Verbindung Franz Grubers mit Oberösterreich. Er ist in Hochburg-Ach, Bezirk Braunau, geboren und aufgewachsen. Der musikalisch begabte Bub wurde von seinem Lehrer Andreas Peterlechner gefördert und durfte bereits mit zwölf Jahren in der Pfarrkirche die Orgel spielen. Peterlechner war es auch, der den jungen Franz Gruber auf den Lehrberuf vorbereitete und ihm half, im Jahr 1806 im oberösterreichischen Ried die Befähigungsprüfung zum Volksschullehrer abzulegen. Sein erster Dienstposten war Arnsdorf, nur drei Kilometer von Oberndorf entfernt. Dort spielte Franz Gruber die Orgel und traf Josef Mohr. Das denkwürdige Zusammentreffen der beiden kunstsinnigen Männer fand am Hl. Abend 1818 ihren Höhepunkt.

Übrigens gibt es noch einen interessanten Oberösterreich-Bezug in der Geschichte des „Stille Nacht“-Liedes zu vermelden. Josef Mohr und Franz Gruber spielten und sangen ihr neues Weihnachtslied vor der großen Krippe in der Oberndorfer St. Nikola-Kirche. Diese alte Kirche gibt es nicht mehr, in der neuen Kirche des Ortes fand die Krippe mit ihren mehr als 100 Figuren keinen Platz. Auf Umwegen kam die Weihnachtskrippe nach Ried im Innkreis und erinnert jetzt im Volkskundehaus an die Geschichte von „Stille Nacht, heilige Nacht“.

Ein Asteroid namens „Gruber-Mohr“

Fast zahllos sind die Erinnerungsstätten, die die Geschichte des Stille-Nacht-Liedes und ihrer Schöpfer widerspiegeln. Wo immer Josef Mohr und Franz Gruber als Priester oder Lehrer tätig waren, wurde dies durch ein Museum, durch ein Bühnenspiel oder auch nur durch eine Gedenktafel dokumentiert. Im Zillertal erinnert eine solche Tafel daran, dass der Orgelbauer Carl Mauracher das Lied nach Tirol gebracht hat. Ebenfalls im Zillertal war die Handschuhmacherfamilie Strasser zu Hause. An ihrem Wohnhaus erinnert eine Gedenkschrift daran, dass die singenden „Strasser-Kinder“ 1832 in Leipzig erstmals außerhalb Österreichs das „Stille Nacht“ haben erklingen lassen. Selbst in Deutschland und in Übersee gibt es kleine Gedächtniskapellen, die an die Entstehung des Liedes erinnern. Im Mai 2011 erhielt das Lied die Anerkennung als nationales immaterielles UNESCO-Kulturerbe. Und auch im Weltall kommt man um das“ Stille Nacht“-Lied nicht herum. 2014 taufte ein deutscher Astronom einen von ihm entdeckten Asteroiden, der 450 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt ist, auf den Namen „Gruber-Mohr“.

Der „Stille-Nacht“-Forscher Werner Thuswaldner bedauert, dass die Erinnerungsorte des Liedes zwar breit gestreut und untereinander vernetzt sind, es aber keine zentrale Bibliothek, kein zentrales Archiv mit allen verfügbaren Dokumenten gibt. So lässt sich auch die Frage, wem letztlich „Stille Nacht, heilige Nacht“ gehört, nicht eindeutig beantworten. Am ehesten kann wohl das Land Salzburg diesen Anspruch für sich erheben. Oberösterreich macht ihm diesen Rang gerne etwas streitig. Aber letztlich gehört dieses Weihnachtslied der ganzen Welt, und das bereits seit 200 Jahren.

Buchtipp: Werner Thuswaldner, „Stille Nacht! Heilige Nacht! Die Geschichte eines Liedes“, Residenz Verlag Salzburg-Wien 2018