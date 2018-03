Neue Regierung, neuer Finanzminister, aber altes Ritual: Je nach politischem Standort sehen die Parteien und sonstigen Gruppierungen in Bezug auf das Budget das Glas entweder halb voll oder halb leer. Warum er den optimistischeren Blick hat — also das Glas halb voll sieht —, versuchte Finanzminister Hartwig Löger in seiner rund 75-minütigen Rede zum Doppelbudget 2018/19 auch der Opposition näher zu bringen. Die Budgeterstellung sei unter sechs Grundsätzen erfolgt:

Konsequenter Abbau von Schulden

Förderung von Leistung

Entlastung der Bürger

Sparen im System

Nutzen der guten Konjunktur

Engagement für Europa

Wahlzuckerl als Erblast

„Wir starten in eine neue Zukunft. Es beginnt eine gute Zeit“, so der Finanzminister unter Verweis darauf, dass es in Österreich im Jahr 2019 erstmals seit 1954 einen Budgetüberschuss — 541,2 Millionen Euro — geben werde. Dass heuer bei Einnahmen von 76,38 und Ausgaben von 78,54 Milliarden Euro noch ein Minus von 2,16 Milliarden Euro zu Buche schlage, „tut weh, ist aber erklärbar“: Es gebe eine „Erblast“ von der Vorgängerregierung, alleine in der Nationalratssitzung vom 12. Oktober 2017 seien Kosten von 626 Millionen Euro beschlossen worden, das sei ein „koste es was es wolle Wahlzuckerl“.

Aber: 2019 sei „der Wendepunkt in der Budgetpolitik für Österreich“, der Überschuss von 541 Millionen Euro bedeute „das Ende der Schuldenpolitik“. 65 Jahre lang seien Schulden angehäuft worden, 65 Jahre lang habe man auf Kosten „der eigenen Zukunft und er unserer Kinder und Enkelkinder gelebt“. Die Regierung sei aber angetreten, um das Land zu verändern. Zwar sei klar, dass man in knapp 100 Tagen nicht die Welt verändern könne, aber es „zeigt sich: Wir nehmen Verantwortung wahr und Herausforderungen an“. Bis zum Jahr 2022 soll die Schuldenquote in Richtung 60 Prozent gedrückt sein. All jenen, die Sorgen bezüglich eines möglichen Sozialabbaus geäußert haben, versicherte er mit Nachdruck, dass nicht bei den Ärmsten gespart wird. „Wir geben im Budget im Jahr 2018 49,6 Prozent und im Jahr 2019 50,7 Prozent für soziale Sicherheit aus“. Vielmehr spare der Staat „durch Einsparungen im System 2,5 Milliarden Euro bei sich selbst, um in Zukunftsbereiche wie Familien, Bildung, Wissenschaft und Sicherheit zu investieren“. Die Bundesregierung entlaste die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler „ehrlich. Wir verzichten daher auf neue oder erhöhte Steuern, während wir etwa den Familienbonus Plus einführen“, sagte Löger, der die Abgabenquote damit Richtung 40 Prozent drücken will. Neben dem Familienbonus führte er als Beleg für bereits beschlossene Entlastungsmaßnahmen auch die Senkung der Arbeitslosenversicherungsbeiträge sowie der Umsatzsteuer im Tourismus, insgesamt seien es 1,9 Milliarden Euro.

Neue Ideen bei Pensionen

Klartext sprach Löger sowohl in Sachen Pensionen als auch in Sachen Mindestsicherung. Bei den Pensionen werde man neue Ideen entwickeln müssen, es „genügt nicht, den Österreichern vorzugaukeln, dass die Pensionen nachhaltig gesichert sind“. Jeder vierte Budgeteuro fließe in den Pensionsbereich. Die Mindestsicherung wiederum will der Finanzminister als Überbrückungshilfe für den einzelnen definiert wissen und nicht als Dauerzustand. Denn, so Löger ganz grundsätzlich: „Wenn wir Leistung weiterhin ausschließlich als etwas definieren, was man sich holt, weil es einem angeblich zusteht, dann gefährden wir unsere Solidargemeinschaft“. Grundlage für Wertschöpfung einer Gesellschaft sei die Bereitschaft, Leistung zu erbringen, daher gelte sein „Dank allen Österreicherinnen und Österreichern, die durch Fleiß, harte Arbeit und Einsatz Leistung für sich und unsere Gesellschaft erbringen“.

Kein Kahlschlag

Wesentlich für den Überschuss im kommenden Jahr ist übrigens das Ende der Bankenhilfe — Dank erntete an dieser Stelle Lögers Vorgänger Hans Jörg Schelling.

Keinen „Kahlschlag“ sieht der Finanzminister im Bereich Arbeit: 8,32 Milliarden Euro seien veranschlagt, das seien mehr als zehn Prozent des Budgets. Es werde aber redimensioniert, weil die Arbeitslosenrate sinke.

Sozialen Frieden sichern

Wie überhaupt für Löger ganz grundsätzlich gilt: Um den sozialen Frieden nachhaltig zu sichern, werde man weiterhin Ausgaben prüfen, Prioritäten hinterfragen, Maßnahmen nach Effektivität bewerten, Sparpotenziale heben und nützen, keine neue Schulden machen, Budgetüberschüsse erarbeiten und Schulden abbauen.

Den Zauderern hält der Finanzminister den römischen Philosophen Seneca entgegen: „Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer“.