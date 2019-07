Wenig Schwung für Einzelhandel

Österreichs Einzelhandel profitierte 2018 nur wenig von den steigenden Konsumausgaben der privaten Haushalte. Der Branchenumsatz ist nominell um 1,8 Prozent auf 64,2 Milliarden Euro gestiegen. Preisbereinigt bleibt nur ein kleines Umsatzplus von 0,2 Prozent, wie der aktuelle Branchenbericht zum Einzelhandel der UniCredit Bank Austria zeigt. Die höchsten Wachstumsbeiträge kamen vom Lebensmitteleinzelhandel mit einem Umsatzplus von 2,3 Prozent und einem Umsatz von 22,2 Milliarden Euro. Dahinter folgten die Apotheken mit einem nominellen Umsatzwachstum von 3,9 Prozent auf 4,8 Milliarden Euro. Der Bekleidungs- und Schuhhandel sowie der Möbelhandel mussten real Umsatzeinbußen von 2 Prozent hinnehmen. Österreichs Einzelhandel hat zudem Kunden an die Online-Konkurrenz aus dem Ausland verloren. Die österreichischen Einzelhändler sind allerdings im Internet im europäischen Vergleich wenig präsent. Der Anteil der Online-Erlöse am Gesamtumsatz der Einzelhändler beträgt hierzulande nur 3 Prozent. Während im EU-Durchschnitt 26 Prozent der Einzelhändler mit mehr als zehn Beschäftigten einen Online-Shop haben, sind es hierzulande nur rund 1000 Unternehmen (22 Prozent) mit mehr als zehn Mitarbeitern, die ihre Waren im Internet vertreiben. Die höchste Internetpräsenz haben übrigens Einzelhändler in den Niederlanden und Dänemark, wo die Anteile über 50 Prozent liegen.

Trotz allem bleibt der Einzelhandel in Österreich ein wichtiger Arbeitgeber. 335.000 Menschen bzw. 9 Prozent aller unselbständig Beschäftigten haben einen Job im Einzelhandel. Mehr als die Hälfte arbeitet allerdings Teilzeit (weniger als 36 Stunden pro Woche), wobei Arbeitskräfteerhebungen zeigen, dass drei Viertel der Teilzeitbeschäftigten ihre Arbeitszeit nicht ausweiten möchten.