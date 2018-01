Weniger Anträge, mehr Negativentscheidungen

Innenminister Herbert Kickl legte am Donnerstag die Bilanz des Bundesamtes für Asyl und Fremdenwesen (BFA) für das Jahr 2017 vor. Demnach ging die Zahl der Asylanträge im Jahresvergleich weiter zurück (von 42.285 auf 24.296), die Zahl der offenen Verfahren konnte von knapp 64.000 auf 31.500 gesenkt werden. Für BFA-Direktor Wolfgang Taucher ist es ein Indiz dafür, dass man die Auswirkungen der europäischen Migrationskrise endgültig hinter sich gelassen habe. Von den rund 155.000 Asylanträgen, die seit Beginn 2015 in Österreich gestellt wurden, habe man bis Ende 2017 bereits 80 Prozent erledigt. Diesen Weg wolle man fortsetzen: Mit 31. Mai will man die Marke von 15.000 laufenden Asylverfahren unterbieten; damit komme man in jenen Normbereich, der der Größe der Behörde entspreche. Dann wolle man auch garantieren, dass Verfahren maximal sechs Monate in Anspruch nehmen. Derzeit sind es noch 6,6 Monate. Als Ziel für 2018 nannte Taucher auch, die Rückkehrerzahlen zu steigern. 2017 gab es 11.974 Ausreisen (42 Prozent freiwillig, 58 Prozent zwangsweise).

Debatte um Konzentration

Kickl will eine schnellere Abklärung der Berechtigung für ein Asylbegehren durch eine Auswertung der Geodaten von Handys und eine leichtere Altersfeststellung. Außerdem will er Asylwerber künftig „konzentriert“ in Grundversorgungszentren unterbringen. Dass er dieses Wort bewusst — wegen des Anklangs an die NS-Konzentrationslager — gewählt habe, wies er auf Nachfrage zurück. Kritik an der Wortwahl erntet er trotzdem von den Neos und den Grünen. Und in den Sache vom oö. Integrationslandesrat Rudi Anschober, der glaubt, dass Kickl die Integration von Asylwerbenden zerstören will. Er fordert ein Veto der Länder gegen solche Grundversorgungszentren, denn die derzeitige Struktur sei durch einen 15a-Vertrag zwischen Bund und Ländern festgelegt.