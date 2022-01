Weniger Druck

Kommentar zur 2G-Kontrollpflicht.

Diese Woche tritt die 2G-Kontrollpflicht im Handel in Kraft. Über die konkrete Umsetzung macht man sich allerorts Gedanken, Betreiber machen sich Sorgen um die Reaktionen abgewiesener Kunden – wohl nicht zu Unrecht, sieht man sich die aufgeheizte Stimmung auf den Straßen und in sozialen Medien an.

Dazu wird es gerade für kleinere Unternehmen auch eine personelle Herausforderung, sollte bereits am Eingang kontrolliert werden. Eine zentrale Anlaufstelle samt Bändchenlösung – aktuell am ehesten noch in Einkaufszentren durchführbar – würde wohl auch in Stadtzentren wie in Linz Druck von den Mitarbeitern nehmen.

Wie umsetzbar das alles ist, muss sich aber erst weisen. Zu viele Fragen sind noch offen. Wie lange gilt ein Bändchen, muss ich es tragen oder reicht der Vorweis am Eingang, wo gilt es überall? Eine umsetzbare Lösung wird vorerst wohl noch auf sich warten lassen.