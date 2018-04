Weniger Staus durch neue Spezialeinheit

LINZ — 100.000 Autos sind täglich im Großraum Linz unterwegs. Kommt es hier zu einem Unfall oder einer Panne, so ist das Chaos vorprogrammiert. Um darauf in Zukunft schneller reagieren zu können, setzt die Asfinag ab 16. April sogenannte „Traffic Manager“ ein. Dabei handelt es sich um ein mit Sonderfahrzeugen ausgestattes Team von 12 eigens geschulten Mitarbeitern. Ausgehend von ihrer Leitstelle in Wels behalten sie auf einer Strecke von 112 Kilometern, konkret auf der A1, A 7, A 8, A 25 den Verkehr im Überblick. „Unsere neuen Traffic Manager sind eine einfache aber schlagkräftige Antwort auf die steigenden Herausforderungen im Asfinag Netz des Oö. Zentralraums. Ab 16. April werden wir den Lenkerinnen und Lenkern aktiv helfen, besser und sicherer an ihr Ziel zu kommen“, sagt Karin Zipperer, Vorstandsdirektorin der Asfinag. Zu den Hauptaufgaben gehören unter anderem die Unterstützung der Blaulichtorganisationen, Erste Hilfe genauso wie das rasche Absichern von Unfall- und Pannenautos und das aktive Vorbeileiten an Behinderungen, um Staus zu vermeiden. „Mit dem Einsatz der Traffic Manager findet ein effizientes und rasches Verkehrsmanagement genau dort statt, wo es notwendig ist“, sagt Landesrat Günther Steinkellner. Während nachts ein Streifenfahrzeug eingesetzt wird, sind untertags zwei Fahrzeuge unterwegs, die strategisch positioniert schnell reagieren können.