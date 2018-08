Derzeit gibt es weniger Strom aus Wasserkraft. Hitze und Trockenheit haben die Wasserführung in den Flüssen und damit auch die Stromerzeugung aus Wasserkraft in den Laufkraftwerken reduziert. „Die Laufkraftwerke in Österreich produzieren derzeit um rund 2000 Megawatt (MW) niedriger als üblicherweise im August“, sagte Johannes Mayer, Abteilungsleiter Volkswirtschaft in der E-Control. Normal werde in Laufkraftwerken mit rund 4500 MW produziert, aktuell seien es nur rund 2500. Um die Versorgungssicherheit dennoch zu gewährleisten, müssen vermehrt thermische Kraftwerke zur Stabilisierung der Stromnetze eingesetzt werden. Allerdings wird im Sommer jedoch generell weniger Energie verbraucht, obwohl die Anzahl der Klimaanlagen steigt.