Wenn Ängste Kunst werden

Von Mariella Moshammer

Eleonore K. verbrachte insgesamt 25 Jahre in der Nervenheilanstalt, bis zu ihrem Tod durfte sie die Landesheil- und Pflegeanstalt Niedernhart nicht verlassen. Jede Nacht versuchte sie zu flüchten, fühlte sich von Hexen verfolgt. In Ermangelung anderer Materialen bannte sie ihre Ängste als Stickerei auf Zeitungspapier. Auch Anton L. war Patient in Niedernhart, dem heutigen Neuromed Campus. Als Kind war er Ministrant, in der Anstalt las er als „Hochwürden“ Messen, ansonsten arbeitete er unermüdlich an seinen Prozessionszeichnungen.

Zwei Beispiele der aktuellen Ausstellung im Untergeschoß des Kunstmuseum Lentos, „Extraordinaire!“ (bis 18. August). Rund 200 Werke aus psychiatrischen Einrichtungen sind zu sehen, ein Großteil davon aus der Schweiz. Ausgangspunkt der Schau ist ein Forschungsprojekt, das Einblick in das künstlerische Schaffen von Patienten gibt. Das Lentos hat die Wanderausstellung, die bereits in Deutschland und der Schweiz zu sehen gewesen ist, um Arbeiten österreichischer „Patienten-Künstler“ ergänzt.

„Das sind Werke, die uns extrem viel sagen, die sehr komplex sind“, sagt die Schweizer Kuratorin Katrin Luchsinger. Es brauche dafür aber Zeit und eine intensive Auseinandersetzung mit dem Kontext. Bis in die 1930er-Jahre interessierte man sich durchwegs für das künstlerische Schaffe der Patienten, verwahrte die Arbeiten in den Patientenakten. Danach wurde es marginalisiert, Ausnahmen machten die Psychoanalytiker.

Die Arbeiten spiegeln den Alltag der Patienten, lassen tief in deren Krankheitsbilder blicken, verbreiten aber auch tiefe Traurigkeit und Bedrücken. Eine Patientin schrieb in winzigkleiner Schrift viele Bücher voll. Inhalt waren am Ende rund 300 Rezepte alltäglicher Gerichte, die die Frau nie mehr selbst hat zubereiten, kosten, schmecken können. Den Rest ihres Lebens verbrachte die Frau gegen ihren Willen in einer Anstalt.