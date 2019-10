Wenn Beeinträchtigte altern

Die Mitarbeiter lernen, sich immer besser in die Lebenswelt der Bewohner einzufühlen und die Pflege nach den individuellen Bedürfnissen zu gestalten. Die Mäeutik gibt den Mitarbeitern zudem ein Handwerkszeug mit, mit dem sie unbewusste Wahrnehmungen und Handlungen in der Betreuung der Menschen auf eine bewusste professionelle Ebene heben können.

Vor etwa zehn Jahren hat sich am Caritas-Standort St. Pius abgezeichnet, dass immer mehr Bewohner aufgrund des zunehmenden Alters mehr Pflege benötigen. Stefan Pimmingstorfer, Geschäftsführer der Caritas für Menschen mit Behinderungen (CMB), hob damals gemeinsam mit der Holländerin Cora van der Kooij, die das mäeutische Pflegemodell entwickelt hatte, ein Pilotprojekt aus der Taufe. „Wenn jemand einen guten Weg im Umgang mit einem Bewohner gefunden hat, wird das Wissen geteilt. Der Austausch im Team ist viel intensiver und ein zentrales Instrument der Mäeutik“, so Pimmingstorfer.

Fixer Bestandteil sind auch regelmäßige Bewohnerbesprechungen, bei denen nicht nur die Betreuer sondern auch die betroffene Person bzw. Angehörige dabei sind. „Die Bewohner genießen es, dass wir uns Zeit nehmen und über ihre Bedürfnisse sprechen. Mit gezielten Fragen versuchen wir, dass die Menschen sich ihres Wissens und ihrer Kompetenzen bewusst werden“, erläutert der CMB-Geschäftsführer.

Bei der Mäeutik fließt immer auch die individuelle Lebensgeschichte mit ein. Um auch europaweit in diesem Bereich vernetzt zu sein, wurde vor zwei Jahren ein Austausch mit Partnerorganisationen in Deutschland, Polen und Rumänien gestartet. Die praktischen Ergebnisse wurden in einem Handbuch verfasst. Die fachlichen und theoretischen Ausführungen sind im neuesten Buch von Cora van der Kooij „Komm doch mal in meine Welt“ niedergeschrieben. Es soll künftig nicht nur in Österreich, sondern auch in an deren Ländern dem Personal in der Behindertenhilfe als Handlungsanleitung dienen.