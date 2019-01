Wenn das Spülbecken zum Klangerlebnis wird …

Von Astrid Braun

Es war schon beeindruckend, was Stomp da am Dienstagabend in den gut gefüllten Großen Saal des Linzer Brucknerhauses gezaubert hat. Die international erfolgreiche Truppe begeisterte mit einer rhythmischen Klang-Show, neuen Geräuschwelten, Choreografie und Humor. Das Bühnenbild glich einer Schrott-Deponie, die Outfits zerschlissen und dreckig von der Arbeit. Nach und nach betraten die acht Akteure die Bühne — mit dem Besen kehrend. Nicht beeindruckend? Bei Stomp schon. Zahlreiche hochsensible Mikrofone machen es möglich. Das Kehren des Holzbesens macht deutliche Geräusche, außerdem lässt es sich mit dem Besen klopfen und trommeln. Es entsteht eine rhythmische Klang-Performance, tänzerisch aufbereitet für das Auge. Mit humoristischen Einlagen versehen, eröffnen sich kleine Geschichten. Schnell ist klar: Hier sitzt jede Bewegung, nur im exakten Zusammenspiel entsteht der Stomp-Rhythmus, bei dem irgendwie jeder mit muss.

Körperliche Höchstleistung

Es wird fest gestampft und die Besen werden in den Boden gerammt, die ersten brechen schon nach fünf Minuten Show. Doch wer glaubt, dass hier nur laute Töne gespuckt werden, der irrt. Leise, aber nicht minder rhythmisch, geht es bei der Musik mit Zündholzschachteln zu. Sie werden geschüttelt und beklopft. Fast still wird es im Publikum beim Rhythmus-Feuerwerk mit Feuerzeugen im Dunkeln. Ein Highlight unter vielen: Die Geräuschkulisse, die Stomp mit Gummischläuchen ertönen lässt.

Die körperlichen Höchstleistungen lassen staunen: Die acht Mitglieder legen eine über eineinhalbstündige Show aufs Parkett — voller Bewegung, teils in einem irren Tempo. Manches erinnert ans Steppen, an Capoeira oder Kampfsport. Zwischendurch nehmen sich die Protagonisten, die übrigens nur nonverbal mit den Gästen kommunizieren, selbst auf die Schippe — sehr zum Gefallen des Publikums.

Vom Schlauch bis zur Konserve

Zum Einsatz kommen u. a. Mülleimer, Schaufeln und Handbesen, riesige Spülen um den Hals gehängt und mit Wasser gefüllt, dazu Gummihandschuhe, Konservenbüchsen, Basketbälle, flexible Schläuche, Einkaufswägen, der Kuli im Mund, Zeitungen, Müllsäcke und schließlich wird die Bühnendeko zum gigantischen Schlagzeug, das die Akteure an Gurten hängend in luftiger Höhe erklingen lassen. Es wird richtig laut, der Saal vibriert.

Dem bunt gemischten Publikum hat’s gefallen, es gibt eine Zugabe. Jetzt ist auch Rhythmusgefühl bei den Besuchern gefragt, gemeinsam wird geklatscht und geschnippt. Auch das kommt an: Standing-Ovations — der Erste, der sich erhoben hat, bekommt — wie könnte es anders sein — ein kaputtes Besenteil zum Andenken.

Stomp gastiert noch bis 3. Februar im Brucknerhaus. Tickets: Tel. 0732/775230