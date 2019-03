Wenn die Freizeit wichtiger ist als Geld

Von Christoph Steiner

30 Stunden bei gleichem Gehalt, Vier-Tage-Woche oder mehr Urlaub: Immer mehr Unternehmen reagieren mit neuen Arbeitszeitmodellen auf aktuelle Herausforderungen. Beim Online-Marketing-Spezialisten eMagnetix begann man im Vorjahr mit der schrittweisen Umstellung auf eine 30-Stunden-Woche bei gleichbleibender Bezahlung. „Mit Juni haben wir auf 34 und dann mit 1. Oktober auf 30 Stunden umgestellt“, erklärt Geschäftsführer Klaus Hochreiter.

Die Idee sei über längere Zeit gewachsen, ausschlaggebend sei letztendlich die schwierige Arbeitsmarktsituation gewesen, berichtet er im VOLKSBLATT-Gespräch. Fehlende Fachkräfte hätten zu Verzögerungen bei Projekten geführt, daher hätte man auf neue Modelle setzen müssen, um Mitarbeiter anzulocken. „Nur mit dem Gehalt holt man heute niemanden mehr. Statussymbol ist nicht mehr nur der Verdienst, sondern auch die Freizeit“, beobachtet er geänderte Ansprüche vor allem bei der jungen Generation.

Die Einführung der 30-Stunden-Woche hat ihren Effekt offenbar nicht verfehlt. „Früher hatten wir auf eine Stelle etwa zehn Bewerber, jetzt sind es 100“, so Hochreiter. Nicht zuletzt dadurch wird sich die Mitarbeiteranzahl bis Juni auf 30 verdoppelt haben. „Mit neuen Leuten kommt auch neues Know-how. Das wirkt sich auch auf das Unternehmen positiv aus“, so der Geschäftsführer.

Verpöntes Smartphone

Um in 30 Stunden ähnlich effektiv zu arbeiten wie zuvor in 40, dafür hat man an der Effizienz gefeilt. So ist das Smartphone mittlerweile verpönt, am Arbeitsplatz ist es verboten. Dadurch sollen unnötige Ablenkungen vermieden werden.

Zudem werden manuelle Tätigkeiten wie etwa die Wochenplan-Erstellung nun dank Digitalisierung über ein Tool miterledigt. Die Umstellung brauche aber auch Ressourcen, betont Hochreiter. Man sehe es allerdings als langfristiges Investment und sei demnach auch bereit, kurzfristig auf Gewinne zu verzichten, erklärt er. „Wir setzen auf die Mitarbeiter als unser Kapital“, so die Maßgabe. Im Vorjahr wurde der Umsatz um 40 Prozent gesteigert, dementsprechend plant man nun die nächsten Expansionsschritte. Spätestens 2020 soll zusätzlich zur Zentrale in Bad Leonfelden eine Niederlasssung in Linz eröffnet werden, auch nach Graz will man expandieren.

Vier-Tage-Woche

Nicht für eine Arbeitszeitverkürzung, dafür aber für die Einführung einer Vier-Tage-Woche hat man sich im Hotel Aviva in St. Stefan am Walde entschieden. Die Arbeitszeit wird auf weniger Tage gestrafft, dafür hat man danach drei Tage frei. Legt man sich diese Tage geschickt, kann man so auch auf sechs freie Tage am Stück kommen. An den vier Arbeitstagen wird dafür bei einer Stunde Pause zehn Stunden gearbeitet.

„Seit Anfang Juni haben wir das Modell an der Rezeption, bei Verwaltung, Marketing und Haustechnik umgesetzt. Es gilt für die Hälfte der Vollzeit-Mitarbeiter“, berichtet Geschäftsführer Christian Grünbart. Die Mitarbeiter wirken durch die Änderung entspannter, da sich auch der Freizeitstress verringert habe, so Grünbart. Dinge, die man früher nach Dienstschluss erledigt hatte, mache man nun an den freien Tagen, während man an den Arbeitstagen sich nur auf den Dienst konzentriere, beschreibt er den positiven Effekt durch die Änderung.

Sechste Urlaubswoche

Die sechste Urlaubswoche für alle Mitarbeiter, die bereits ein Jahr im Betrieb sind, hat im Vorjahr die Baumarktkette Hornbach eingeführt. Das Angebot gelte vom Lehrling bis zum Geschäftsführer, erklärt man gegenüber dem VOLKSBLATT. Damit der zusätzliche Urlaub auch wirklich konsumiert werden könne, brauche man eine gute Einsatzplanung, wird betont. Der Anspruch kann aber auch über den Jahreswechsel mitgenommen werden.

Dass es dadurch bei 1600 Mitarbeitern zu Mehrkosten durch Urlaubsrückstellungen kommt, verneint man bei Hornbach. Mehrkosten seien viel mehr durch die Aufnahme von zusätzlichem Personal entstanden, um den Mehraufwand abzudecken, so Pressesprecher Stefan Zöchbauer.