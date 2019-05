Wenn die Gärtnerei zum Tatort wird

Herbert Dutzler, Harald Hohensinner und Edith Kneifl verwandeln die Gärtnerei Kriegergut im Rahmen der 4. Perger Kriminacht in einen Tatort, in dem Krimifans am Freitag, 3. Mai, ab 19.30 Uhr, Mord- und Totschlag-Szenarien verfolgen können.

Bestseller-Autor Dutzler lässt seinen Protagonisten Gasperlmaier — ausgerechnet an dessen Geburtstag —zu einem skurrilen Tatort rufen. Ein Tourist kommt nicht von der Führung aus dem Schaubergwerk Salzwelten zurück. Wo steckt er? Hat das Verschwinden gar etwas mit den sagenumwobenen Kunstschätzen im Bergwerk zu tun? Gasperlmaier muss statt zu feiern ermitteln. Dabei wird ihm unter der Erde ganz flau im Magen. Dass der Vermisste bald darauf tot aufgefunden wird, macht es nicht besser. Der Fall entpuppt sich als kompliziert …

Grausame Abgründe

Hohensinner führt das Publikum in „Römerfund“ hinter die historische Fassade der mörderischen römischen Geschichte, in der sich grausame Abgründe auftun. Machtgier und Eifersucht umschatten vor allem das Umfeld des Ennser Stadtmuseums und führen bis zum Mord.

Kneifel, etabliert als Wiener Krimi-Queen, stellte ihren guten Ruf mit „Der Tod liebt die Oper“ abermals unter Beweis. Gustav von Karoly ist Privatdedektiv und großer Freund der Frauen. Nachdem seine Angebetete Dorothea im fernen Zürich weilt, steht Ablenkung auf dem Programm. Was bietet sich mehr an als die feudale Hofoper? Gespielt wird „Otello“. Doch als sich dieser den unvermeidlichen Dolchstoß verpasst, fließt echtes Blut …

Karten gibt es u. a. beim Perger Stadtmarketing.