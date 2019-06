Wenn die Lösung „Zombie“ heißt

Von Mariella Moshammer

Es schreit alles nach „USA” in Jim Jarmuschs „The Dead Don’t Die“. Gut 700 Einwohner hat Centerville, Motel, Diner, Tankstelle samt Comicladen, Polizeistation … Gewohnt gemächlich erzählt Filmemacher Jarmusch vom Leben in diesem Nirgendwo, in das ebenso bedächtig das Grauen einbricht. Zwar leugnet es die Politik, aber Fracking an den Polen bringt die Erdachse aus dem Lot — ein Horrorszenario, wie es drei Teenager im Jugendknast treffend erkennen. Was Jarmusch aus dieser Weltuntergangsstimmung macht, ist überaus sehenswert, unterhaltend und, ja, hat deutliche Bezüge zu den USA von heute, zu unserer Welt. Aber vor allem ist es eine herrliche „Zombie-Lösung“.

Ich oute mich gerne als Zombiefilm-Fan, völlig angstbefreit, was die Untoten betrifft. Bei Jarmuschs Ghuls kann es einem dann aber doch recht frostig am Rücken werden. Nicht etwa, weil er sie besonders grauslig oder optisch „lebensecht“ daherkommen lässt … obwohl „lebensecht“trifft es eigentlich, denn sie folgen alle einer Gier. Nicht Gehirne und/oder Menschenfleisch im Fokus, nein, bei Jarmusch sind die Untoten ganz scharf auf andere Dinge.

Nach einem Happen Mensch gibt’s Kaffee

Gleich die ersten Exemplare, die sich ihren Weg aus den kalten Gräbern mit bloßen Händen geschaufelt haben, lechzen nach einem kleinen Happen Mensch — irgendwie eh klar — nach Kaffee! Bei der nächsten ist es Chardonnay, wieder andere haben simpel irgendetwas im toten Schädel, das sich konsumieren lässt. Besonders chic, der Mode-Zombie … Sind das etwa wir, diese hirnlosen, konsumgeilen, entseelten und eigentlich toten Freaks?

Zitate reihen sich postmodern an Zitate, Cineasten können sich daran abarbeiten, was Jarmusch hier an Referenzen an Romero, „Star Wars“, sich selbst, uvm. präsentiert. Nicht minder unterhaltsam seine „Transparenz-Attacken“: Wer der beiden Hauptdarsteller hat von Jim das gesamte Drehbuch bekommen? Das wird ausdiskutiert … Der Cast — Bill Murray, Adam Driver, Tom Waits, Tilda Swinton, Iggy „Zombie“ Pop …. — ist fabelhaft, Swintons Figur mit dem besten Ed Woodschen Abgang. Und was für ein Schlusssatz (der kann verraten werden, denn Überraschung ist er keine): „Was für eine abgefuckte Welt!“

Punkteabzug gibt es einzig dafür, dass „The Dead Don’t Die“ Zombie-Antifans keine Freude bereiten wird. Schade, vielleicht können Sie sich ja doch noch für Untote begeistern?