Wenn die Windschutzscheibe innen vereist

Regen, Schneefall und tiefe Temperaturen sind für jeden Autofahrer eine Herausforderung. Vor allem morgens sind viele Autofahrer, die im Freien parken, mit Eiskratzen beschäftigt.

Auch das Zufrieren der Scheiben im Inneren des Fahrzeugs kann zur lästigen Begleiterscheinung werden. Zuviel Feuchtigkeit im Fahrgastraum ist Schuld an dieser unangenehmen Nebenerscheinung des Winters. Der größte Förderer von Feuchtigkeit im Autoinneren ist der Autofahrer selber. Nach Regen oder Schneefall bringt man mit den nassen Schuhen und der Kleidung viel Feuchtigkeit mit ins Auto. „Besonders wenn es stark schneit, sollte man die Schuhe gut abklopfen bevor man einsteigt. Eine Gummimatte auf dem Boden verhindert zudem, dass die Nässe in den Teppich des Autos eindringt“, weiß ÖAMTC-Techniker Ronald Hacker.

Dichtungen verhindern im Normalfall, dass bei Niederschlag Wasser in den Innenraum eindringt. Wenn die Dichtung aber auch nur an einer kleinen Stelle defekt ist, ist die Feuchtigkeit nicht mehr zu stoppen. Auch verstopfte Ablaufkanäle am Auto bieten Wasser die Chance, einzudringen.

Trotz geschlossener Türen und Fenster gibt es im Auto eine natürliche Luftzirkulation. Ist diese nicht mehr ausreichend gegeben, kann es zu einer verstärkten Ansammlung von Kondenswasser kommen.