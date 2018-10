Wenn Fotos vom Essen im Internet zur Essstörung führen

Trainieren, Diät halten, gesundes Essen anrichten und Bilder davon posten. Unter dem Deckmantel von Fitness und Gesundheit sind Symptome von Essstörungen nicht leicht zu erkennen. Zwei sozialtherapeutische Wohngruppen in Linz begleiten junge Menschen auf ihrem Weg aus der Essstörung.

Marianne (18) hat den Weg heraus geschafft. Sie war gerade 13 Jahre alt, als für ihre besorgten Eltern offensichtlich wurde, dass ihre Tochter an einer Essstörung leidet. Denn auf Heißhungerattacken folgten exzessiver Sport und Selbstverletzungen. Das Gymnasium hat sie nur noch unregelmäßig besucht, mehrere ambulante und stationäre Therapien im Krankenhaus haben dem Mädchen nur kurzfristig geholfen. „Die Essstörung ist heimtückisch. Du glaubst, du hast die Krankheit überwunden, plötzlich braucht es nicht viel und sie hat dich wieder im Griff“, schildert Marianne das Dilemma.

Mit 16 Jahren hat sie dann eine Therapie in der Wohngruppe „Kaya“ begonnen. Das kreative und musikalisch begabte Mädchen ist eine von 16 jungen Betroffenen, die in zwei spezialisierten sozialtherapeutischen Wohngruppen des Diakonie Zentrums Spattstraße in Linz betreut werden.

Ernst zu nehmende psychische Probleme

„Nach der Akutbehandlung im Krankenhaus können sich die jungen Menschen hier stabilisieren und wieder einen gesunden Zugang zu ihrem Körper und Essen entwickeln“, erläutert Primar Michael Merl, der für die medizinische Begleitung zuständig ist. Es werden junge Menschen mit Magersucht (Anorexie), Ess-Brechsucht (Bulimie) und anderen atypischen Essstörungen betreut. „Für die meisten ist der Sprung vom stationären Aufenthalt zurück in den Alltag zu groß“, weiß Kaya-Leiterin Verena Rameseder: „Essstörungen sind keine Ernährungs-, sondern ernstzunehmende psychische Erkrankungen.“

In der Wohngruppe wird an der Sehnsucht der Betroffenen angeknüpft: „Sie wollen ihr Leben meistern, sich selbst als wertvoll erfahren, entspannen und genießen können und lebendige Beziehungen leben“, so Rames- eder. Marianne hat die intensive Begleitung in der Wohngruppe geholfen, wieder Halt zu finden und die Anforderungen in der Schule zu schaffen. „Besonders schwierig ist es für mich mit den Schulkolleginnen, die begeistert die Postings auf Instagram und Pinterest teilen und von trockenen Reiswaffeln und Gemüsesticks leben. Sie probieren eine Diät nach der anderen aus und reden ständig darüber. Wenn ich mit meinem Lunchpaket mit Jausenbrot und Joghurt daherkomme, werde ich schief angeschaut. Dinner-Cancelling ist in und steht im Widerspruch zu regelmäßigen Abendessen in der Wohngruppe“, erzählt Marianne von der täglichen Herausforderung. „Bilder von jungen, untergewichtigen Bloggerinnen, die zeigen, welche die beste Diät ist, und viel trainieren, können den Einstieg und Verlauf einer Essstörung ungünstig beeinflussen“, sagt Rameseder.

Marianne hat es jedenfalls geschafft. Sie wohnt jetzt in einem Schülerheim und geht weiterhin zur Psychotherapie. Als nächstes Ziel steht die Matura an.