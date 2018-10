Um Erkenntnisse und ein Erfolgserlebnis

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft wechselt vor der entscheidenden Phase in der Nations League und dem Beginn der EM-Qualifikation ein letztes Mal in den Testmodus.

Im Freundschaftsspiel am Dienstag (20.45 Uhr/live ORF eins) in Herning gegen Dänemark will Teamchef Franco Foda noch einmal Erkenntnisse für die kommenden Monate gewinnen, aber auch ein positives Resultat einfahren. „Dieses Match hat die gleiche Wertigkeit wie ein Nations-League-Spiel. Dänemark ist ein starker Gegner, doch wir wollen gut performen“, kündigte der Deutsche vor dem Abflug an.

„Werden schlagkräftige Mannschaft aufbieten“

Dass einige prominente Spieler wie David Alaba, Marko Arnautovic oder Julian Baumgartlinger nicht zur Verfügung stehen, ist für den Coach kein großes Thema. „Wir haben viele Ausfälle, aber trotzdem genügend Qualität, um zu bestehen. Wir werden eine schlagkräftige Mannschaft aufbieten“, versprach Foda.

Wie heftig die Rotation im Vergleich zum 1:0 am Freitag gegen Nordirland ausfallen wird, ließ der 52-Jährige offen. „Jeder, der gegen Dänemark spielt, hat die Möglichkeit, sich zu zeigen und für weitere Aufgaben zu empfehlen“, erklärte Foda, dessen Bilanz nach neun Matches bei 7:2-Siegen steht.

Kapitänsfrage wird wieder erst am Spieltag geklärt

Die Bezeichnung „B-Elf“ wies der frühere Sturm-Meistermacher aber entschieden zurück. „Alle Spieler im Kader haben bei ihren Klubs gezeigt, dass sie zurecht im Nationalteam sind“, betonte Foda. „Alle, die hier sind, haben die Berechtigung zu spielen.“

In punkto Kapitän hielt sich der Teamchef wieder einmal bedeckt. „Ich werde es demjenigen Spieler am Spieltag mitteilen“, meinte Foda. Zu den Kandidaten zählen Sebastian Prödl und möglicherweise auch Marc Janko.

Weil Guido Burgstaller ebenso wie Andreas Ulmer aufgrund von Muskelbeschwerden fraglich ist, scheint ein Einsatz des 35-Jährigen sogar von Beginn an nicht ausgeschlossen. Wie auch immer die ÖFB-Elf aussehen wird, sie bekommt es mit einem hochwertigen Gegner zu tun.

Kompakt und stabil

„Die Dänen sind kompakt und stabil in der Defensive und versuchen, schnell umzuschalten.“ Im Gegensatz zu Nordirland werde man auf einen offensiveren Gegner treffen. „Sie werden vor eigenem Publikum versuchen, das Spiel in die Hand zu nehmen. Dadurch werden sich für uns Räume ergeben, die wir nützen wollen.“